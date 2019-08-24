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Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı

Sabah erken işe gitmek için tramvaya binen vatandaşlar, yolu kapatan maganda minibüs sürücüsüne tepki gösterdi...

Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı

Sabah erken işe gitmek için tramvaya binen vatandaşlar, yolu kapatan maganda minibüs sürücüsüne tepki gösterdi...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31
Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı

Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı


Tramvay yoluna giren 34 LGN 445 plakalı minibüs, uzun süre trafiğin aksamasına neden oldu. Servis minibüsü olduğu bildirilen aracın sürücüsü, tramvay yolundaki tretuvarlara asılı kalınca ortalık karıştı. Sabah erken saatlerde meydana gelen Nida Turizm'de çalışan aracın maganda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi. 

VATANDAŞLAR YÜRÜYEREK BAŞKA DURAĞA GİTTİ

İstanbul Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Tramvay yolunda refüj üzerinde asılı kalan minibüs, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kaldırıldı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar işe geç kaldıklarını ifade ederek, tramvay yoluna giren minibüs şoförüne tepki gösterdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İstanbul Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken servis minibüsü sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.08.2019 11:02
Anahtar Kelimeler:
Nida TurizmFatihTopkapıAlkollü SürücüTramvay Yolu
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