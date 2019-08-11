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Trans bireyin evinde babasına tuzak kurmuş

Adana'da dün trans bireyin evinde öldürülen Ramazan T. adlı kişiyi oğlunun tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.. İğrenç kumpası kuran oğlu her yerde aranıyor.

Trans bireyin evinde babasına tuzak kurmuş

Adana'da dün trans bireyin evinde öldürülen Ramazan T. adlı kişiyi oğlunun tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı.. İğrenç kumpası kuran oğlu her yerde aranıyor.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:59
Trans bireyin evinde babasına tuzak kurmuş

Trans bireyin evinde babasına tuzak kurmuş

Babasını trans bireyin evine çağrılması için tuzak kurarak ölümüne neden olan Hakan T. adlı kişi kayıplara karıştı. Film gibi cinayeti bir günde aydınlatan Adana polisi iki kişinin tutuklanmasını sağladı. 


Adana'da işbirliği yaptıkları trans birey ile birlikte olan babasını annesiyle baskın yaparak yakalayıp öldüren genç ile trans birey tutuklandı. Anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, trans bireyden babasını evine davet etmesini isteyen Ramazan T.'nin diğer oğlu Hakan T. aranıyor...

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde, 9 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında, iddiaya göre, Hakan T. (32) ve kardeşi Mehmet T. (25), babası Ramazan T.'nin (59) annesi Saliha T.'yi (52) aldattığını öğrenince annelerine, "Babamız seni aldatıyor sık sık kadınlarla birlikte oluyor bu adamdan boşan" dediler. Ancak anne Saliha T., "Gözümle görmek istiyorum onun bir de yüzüne tükürmek istiyorum" dedi.


TRANS BİREYE, "BABAMI ARASANA" DEDİ

Edinilen bilgilere göre bunun üzerine Hakan T. (32),2 ay kadar önce görüşmeye başladığı trans birey Ercan Z.'ye "Bir adam var kadınlara çok düşkün sana telefon numarasını vereceğim bununla görüş sonra da evine çağır" dedi. Ercan Z.'de, kabul edip Ramazan T.'yi arayarak onunla irtibata geçti.

"ONU BU KADINLA BASMAK İSTİYORUM"

Bu konuşmaların da ses kaydını alıp Hakan T.'ye gönderdi. Hakan T.'de konuşmaları annesine dinletti. Anne Saliha T. ise telefondaki sesin kocasına ait olduğunu anlayınca, onu bu kadınla basıp yüzüne tükürüp "Allah belanı versin" demek istiyorum dedi.

ANNE VE İKİ OĞLU EVİ BASTI

Hakan T. bunun üzerine trans bireye 9 Ağustos günü Ramazan T.'ye akşama evinde randevu vermesini istedi. Ercan Z. bunu gerçekleştirince anne ve iki oğlu Hakan T. ile Mehmet T. babalarını takip edip eve gitti. Bir süre bekledikten sonra anne ve iki oğlu içire girdi. Eve girdiklerinde trans bireyin yarı çıplak Ramazan T'nin ise tamamen çıplak olduğunu gördüler. Saliha T. kocasının yüzüne tükürüp bağırdıktan sonra elindeki odunla kocasına vurup fenalık geçirdi.

KÜÇÜK KARDEŞ BABAYI BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Bu sırada oğlu Mehmet T. babasını bacağından bıçakladı. Bıçak atar damara geldiği için kanama fazla olunca anne daha da fenalaşınca Hakan ve Mehmet T. annelerini de alarak olay yerinden kaçtı. Ercan Z. ise sağlık ekiplerine olayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ramazan T.'nin hayatını kaybettiğini belirleyip polise haber verdi.

PLANI YAPAN AĞABEY

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayı çözmek için çalışma başlattı. Kısa sürede cinayeti Mehmet T.'nin işlediğini planı ağabeyi Hakan T.'nin yaptığını, annenin de olay yerine gelerek kocasına odunlu vurduğunu, aileye Ercan Z.'nin de yardım ettiğini belirledi.

"BEN ÖLMESİNİ İSTEMİYORDUM"

Polis yaptığı operasyonlarla Saliha T., Mehmet T. ve Ercan Z.'yi gözaltına aldı. Hakan T.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan Saliha T. kocasını öldürmek istemediklerini, onun yüzüne tükürmek için eve gittiğini ancak bir anda oğlunun kocasını bıçakladığını belirterek, "Çok pişmanım oğlum cezaevine gidecek. Ben böyle olsun istememiştim, o beni aldattığı için sinirlenmiştim ama ölmesini de istemiyordum" dediği öğrenildi.

ÖLDÜREN VE EVE ÇAĞIRAN TUTUKLANDI, PLAN YAPAN ARANIYOR

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mehmet T. ve Ercan Z. tutuklanırken Saliha T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


 

Babasını trans bireyin evinde katletti
Babasını trans bireyin evinde katletti
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