Türk kızlarını hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı



Sosyal medya üzerinden Türkiye'de yaşayan kızlara hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Söz konusu olay Aydın'da yaşandı. Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda kısa sürede gündem olan iğrenç olay sonrasında emniyet güçleri harekete geçti. Videodaki yabancı uyruklu kişiler "Türk kızlarına sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" diyerek ahlaktan yoksun kelimeler kullanmışlardı. İki zanlının sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmesini isteyen vatandaşlar bu tür olayların son aylarda hızla arttığı uyarısında bulunuyor.

SON DAKİKA: İĞRENÇ SÖZLER SONRASI EMNİYET HAREKETE GEÇTİ!

Aydın'da yaşanan iğrenç olayın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki Suriye uyruklu kişi, bir video görüşmesinde Türk kızlarına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Özellikle bilerek isteyerek iğrenç sözleri kullanan videodaki kişinin 'Türk kızları o... Onlara tecavüz edeceğim" dediği duyuluyor.

Sosyal medya üzerinden Türk kızlarına galiz hakaretlerde bulunan iki yabancı uyruklu kişi

O İĞRENÇ SÖZLER SONRASI YAKALANDILAR



"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! Türk kızlarına hakaretler eden yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tespit yaparak o kişileri yakaladı.

KONUŞTUĞU KİŞİYE DE HAKARET ETTİ 'ERKEKSEN GEL BURAYA'

Aydın'da yaşayan yabancı uyruklu iki kişi video sırasında karşısındaki vatandaşa 'Öyle klavya ardından erkeklik yapmak kolay, haydi gel burada yap' diyerek tehdit etti.