Yabancı uyruklular site sakinlerine saldırdı

Yabancı uyruklular site sakinlerine havuz yüzünden saldırdı

Bursa Mudanya'da, yabancı uyruklu kişiler, özel bir sitede vatandaşların kullandığı havuza zorla girmeye kalktı. Kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara saldırdı.

Yer: Bursa. Özel bir sitenin havuzuna zorla girmeye çalışan sığıntı çöl fareleri, kendilerine engel olmak isteyen site sakini aileleri darp etti.



pic.twitter.com/z7jGeeJp5T — Türkçü Paylaşım (@TurkcuPaylasim) July 12, 2022



Afgan, Suriye ve Pakistan kökenli istilacıların adının karıştığı güvenlik olaylarına her gün yenisi ekleniyor. Bu kez Bursa Mudanya ilçesinde bir sitenin havuzuna zorla girmek isteyen yabancı uyruklu kalabalık bir gruba vatandaşlar itiraz edince saldırıya uğradı.

Uyruğu açıklanmayan yabancılar, site sakini vatandaşlara dakikalarca saldırdı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saldırı haberi TamgaTürk adlı sosyal medya hesabından duyruldu.

Bursa-Mudanya'da bir siteye gelen 15 yabancı uyruklu şahıs sitenin havuzuna girmek istedi ve site sakinlerini darp ettiler.

Olay sonrası Zafer Partisi Bursa il Başkanlığını arayan site sakinlerinin yanına gittik. il başkanımız Adem Şimşek ve dava arkadaşlarımız şu karakoldalar. pic.twitter.com/0oVS79e5R5 — Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı (@zaferpartisi16) July 12, 2022

Haberin ardından Zafer Partisi avukatları saldırıya uğrayan vatandaşlara hukuki destek vermek üzere harekete geçi.

DARP EDEREK KAÇTILAR

Türkiye’de hiç kimsenin aklına oturmadığı bir sitenin havuzuna zorla girmek gelmez.Bunu yapsa uyarılınca gider.15 Suriyeli zorla giriyor ve site sakinlerini dövüyor.Hem paramızı harcıyor hem evimizi basıp dövüyorlar. Gönüllüsü falan yok. Gerekirse ZORLA gidecekler. https://t.co/6BBz3qMnBz — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 12, 2022

Olay Mudanya İlçesi Burgaz Mahallesi’nde bulunan Atış Yapı Arya Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir site sakinin yakını olduklarını belirten yabancı uyruklu bir grup sitedeki havuza girmek istedi.

Buna itiraz eden site sakinleri, yabancı grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Site sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yabancı uyruklu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.