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Yabancı uyruklular site sakinlerine saldırdı

Bursalı yöneticiler kamu kurumlarını arapça yazılarla donatırken, uyruğu açıklanmayan yabancılar Mudanya'da bir sitenin havuzuna zorla girmeye kalktı. Kalabalık grup vatandaşlara saldırdı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 01:07
Yabancı uyruklular site sakinlerine saldırdı

Yabancı uyruklular site sakinlerine havuz yüzünden saldırdı

Bursa Mudanya'da, yabancı uyruklu kişiler, özel bir sitede vatandaşların kullandığı havuza zorla girmeye kalktı. Kendilerine engel olmak isteyen vatandaşlara saldırdı.


Afgan, Suriye ve Pakistan kökenli istilacıların adının karıştığı güvenlik olaylarına her gün yenisi ekleniyor. Bu kez Bursa Mudanya ilçesinde bir sitenin havuzuna zorla girmek isteyen yabancı uyruklu kalabalık bir gruba vatandaşlar itiraz edince saldırıya uğradı.

Uyruğu açıklanmayan yabancılar, site sakini vatandaşlara dakikalarca saldırdı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Saldırı haberi TamgaTürk adlı sosyal medya hesabından duyruldu. 

Haberin ardından Zafer Partisi avukatları saldırıya uğrayan vatandaşlara hukuki destek vermek üzere harekete geçi.

DARP EDEREK KAÇTILAR

Olay Mudanya İlçesi Burgaz Mahallesi’nde bulunan Atış Yapı Arya Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir site sakinin yakını olduklarını belirten yabancı uyruklu bir grup sitedeki havuza girmek istedi.

Buna itiraz eden site sakinleri, yabancı grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede site sakinlerini darp eden kalabalık grup, olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Site sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, yabancı uyruklu kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 13.07.2022 01:14
Anahtar Kelimeler:
YabancıUyrukluSığıntıMudanyaBursa
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