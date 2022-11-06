Yalova'da Armutlu Kaymakamı intihara kalkıştı
Yalova Armutlu kaymakamı Alparslan Kılıç'ın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kaymakam Kılınç, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.
Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaymakam Kılıç'ın neden intihara teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor. Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.