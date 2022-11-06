Yalova'da Armutlu Kaymakamı intihara kalkıştı



Yalova Armutlu kaymakamı Alparslan Kılıç'ın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Kaymakam Kılınç, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Yalova'nın Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki Alparslan Kılıç, evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaymakam Kılıç'ın neden intihara teşebbüs ettiği henüz bilinmiyor. Savcılığın olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.