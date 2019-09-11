Yaptığı melemeni oğlu beğenilmeyince kendini aşağı attı

Yaptığı melemeni oğlu beğenmeyen yaşlı kadın sinir krizi geçirdi. Oğlu ile tartışan Atike T., menemeni beğenmeyen oğlu Barış T. ile tartışmasının ardından 2'inci kattaki balkondan atladı. Ayağı kırılan anne hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı. Annesi'nin sinir krizi geçiren Barış T. adlı şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edildi.



Adana'da Atike T. (70), oğlu yaptığı menemeni beğenmeyince balkondan atlamasını komşuları dehşet içinde izledi.

Akılalmaz olay, Çukurova ilçesi Mesut Mertcan Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Barış T., annesi Atike T.'nin yaptığı menemeni beğenmedi. Anne ile oğlu arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atike T., 2'inci katta bulunan evinin balkonuna çıkarak kendisini aşağı bıraktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ayağı kırılan Atike T.'yi hastaneye kaldırdı, Barış T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Anne-oğulun sürekli tartıştığını söyleyen apartman sakinleri, Barış T.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.