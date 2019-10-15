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Yasemin Gül'ün ölümü | Trafik magandası, üniversiteli kıza çarparak kaçtı

Trafik teröristi bu kez Nevşehir'de can aldı. Üniversite öğrencisi Yasemin Gül'e çarparak kaçan sürücünün yakalanması için polis harekete geçti..

Yasemin Gül'ün ölümü | Trafik magandası, üniversiteli kıza çarparak kaçtı

Trafik teröristi bu kez Nevşehir'de can aldı. Üniversite öğrencisi Yasemin Gül'e çarparak kaçan sürücünün yakalanması için polis harekete geçti..

15 Ekim 2019 Salı 08:16
Yasemin Gül'ün ölümü | Trafik magandası, üniversiteli kıza çarparak kaçtı

Yasemin Gül'ün ölümü, Üniversiteli kıza çarparak kaçtı


Yayalara çarparak kaçan trafik magandası bu kez Nevşehir'de ortaya çıktı. 


Nevşehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyin bir aracın çarptığı Yasemin Gül (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan sürücü ise otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı. Cinayet gibi kazanın ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.

Kaza saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 15.10.2019 14:53
Anahtar Kelimeler:
NevşehirZübeyde Hanım Caddesi
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