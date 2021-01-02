Yılbaşında kan dökeceklerdi | Terör örgütlerine şok baskın



Yeni yıl öncesi Türkiye'de provakatif eylemlere hazırlanan DEAŞ benzeri yapılanma içerisindeki terör örgütlerine yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 267 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 kişi gözaltına alındı



İçişleri Bakanlığı, yılbaşında eylem ihtimaline karşı yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS’lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişinin gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler de şöyle sıralandı:

-3 Adet Tüfek,



-3 Adet Tabanca,-776 Adet Fişek,-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyapımında kullanılan madde,-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman.