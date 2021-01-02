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Yılbaşında kan dökeceklerdi | Terör örgütlerine şok baskın

Aralarında 161 yabancı uyruklunun da bulunduğu 267 kişinin yeni yılda kanlı saldırılarda bulunmayı hedefledikleri ortaya çıktı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:50
Yılbaşında kan dökeceklerdi | Terör örgütlerine şok baskın

Yılbaşında kan dökeceklerdi | Terör örgütlerine şok baskın


Yeni yıl öncesi Türkiye'de provakatif eylemlere hazırlanan DEAŞ benzeri yapılanma içerisindeki terör örgütlerine yönelik 33 ilde düzenlenen operasyonlarda 267 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 kişi gözaltına alındı


İçişleri Bakanlığı, yılbaşında eylem ihtimaline karşı yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106’sı Türk, 161’i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS’lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu kişinin gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği belirtildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler de şöyle sıralandı:
-3 Adet Tüfek,

-3 Adet Tabanca,
-776 Adet Fişek,
-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde
yapımında kullanılan madde,
-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman.

Anahtar Kelimeler:
TerörDEAŞOperasyon
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