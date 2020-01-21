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Yoldan geçen araçları taş atan magandalar serbest bırakıldı

Otoyol kenarında bir tepeye çıkarak hızla ilerleyen araçlara taş adan 4 maganda polis tarafından yakalandı, mahkeme ise serbest bıraktı.

21 Ocak 2020 Salı 12:35
Yoldan geçen araçları taş atan magandalar serbest bırakıldı


Yoldan geçen araçları taş atan magandalar serbest bırakıldı


Haberini yazarken bile insan kendini güçlükle tutuyor. Akılları zorlayan, mantık ve ahlak dışı alçaklığın tavan yaptığı olay. Kimlikleri henüz açıklanmadı. Otoyoldan hızla ilerleyen araçları taş yağmuruna tutan 4 alçak maganda, çoğu magandaya taş çıkartacak alçaklığa vatandaşlar sert tepki gösterdi.


SIK SIK BU ALÇAKLIĞI YAPMIŞLAR

Mersin'de bir grup genç, sürücülerin kâbusu haline geldi. Otoyol kenarında bir tepeye çıkan gençler, araçları taşlayıp, büyük tehlike oluşturdu. Aynı noktadan daha önce de araçları taşladıkları öğrenilen gençler, yeni görüntülerle deşifre oldu. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin, uyarılara rağmen taş atmayı sürdürmeleri ise büyük tepki çekti. Akılalmaz görüntünün ardından polis gençlerin yakalanması için çalışma başlattı

Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarında bir kadın tarafından kaydedildi. Görüntülerde tepeye çıkan 4 genç, otoyoldan geçen araçlara taş atıyor. Atılan taşlarla neye uğradığını şaşıran sürücüler, panik halinde manevralar yapıyor. Kaza tehlikesine bile gençleri taş atmaktan vazgeçirmiyor. Bazı araçların manevra yaptığı sırada kaza yapmasına ramak kaldığı görülüyor.

DAHA ÖNCE DE TAŞLAMIŞLAR

Görüntülerde, alkollü oldukları da iddia edilen gençlere, videoyu çeken kadın ve yanındakiler tepki gösteriyor. İlk önce tepkilere kulak asmayan gençler, bir süre daha taş attıktan sonra olay yerinden uzaklaşıyor. Üstelik gençlerin bu ilk vukuatlarının da olmadığı, daha önce de aynı noktadan defalarca araçlara taş attıkları öğrenildi. Sürücüler ve çevre sakinleri, gençlerin bu durumun önlenmesi için yetkililere çağrı yaptı.

POLİS YAKALATI GÖZALTINA ALDI

Taş atan 4 gencin kimliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından belirlendi. Araçlara zarar verdiği öne sürülen 4 genç, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen gençler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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