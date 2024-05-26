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Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı

Türkiye'ye gelen Ukraynalı kadınların iç çamaşır ve çantalarına gizlenen 171 bin 200 dolar Bulgaristan sınırdına yakalandı.

26 Mayıs 2024 Pazar 10:09
Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı






Yürüyen döviz büfesi gibiler | İç çamaşırlarından dolar fışkırdı

Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bulgaristan’ın Kaptan Andrevo Sınır Kapısı’nda görevli gümrük memurları, Ukraynalı kadınların iç çamaşırına gizlediği dolarları yakaladı. 171 bin 200 doları akla gelmeyen yöntemlerle getirmeye çalışan Ukrayna vatandaşları sınırda para ile yakalandı.


Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen ve içerisinde 34 yolcusu bulunan Türk plakalı otobüs sınır kapısına geldi. Otobüste bulunan yolcular beyan edecekleri bir şeyin olmadığın belirtti.

Otobüs içerisinde yapılan detaylı gümrük muayenesi ve yolcuların şahsi muayeneleri sırasında, Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun taşıdıkları paraları usulüne uygun şekilde beyan etmedikleri belirlendi.

PARALAR ÖZEL POŞETLERE RULO YAPILDI

Ukrayna vatandaşı 5 kadın yolcunun çantalarında, iç çamaşırında ve dış giysisinden birinin ceplerinde ABD doları cinsinden çeşitli paralar sakladıkları görüldü.


İlk bayanda 50 bin ABD Doları’nı iç çamaşırına, 2. kadının sütyen içerisine 40 bin ABD Doları, 3. kadının montun gizli bölmesine 31 bin 700 ABD Doları, 4. kadının kazak iç kısmına 30 bin ABD Doları ve son olan 5. bayanın ise çantasına 19 bin 500 ABD Doları koyduğu belirtildi.

Bulunan beyan edilmemiş para biriminin toplam tutarı 171 bin 200 ABD Doları’na Kapitan Andreevo sınır kapısında gümrük görevlileri tarafından el konuldu.

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
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