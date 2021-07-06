Zeynel Yıldırım Cinayeti | Genç kız uzman çavuş nişanlısını öldürdü

Birlikte yaşadığı erkek arkadaşı ile evlilik hazırlığı yapan Gizem E. adlı genç kız, kendisini aldattığından şüphelendiği Uzman Çavuş Nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı silahla öldürdü.

İstanbul’da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım’ı öldüren Gizem E., cinayeti itiraf etti. Yıldırım’ın cep telefonundan kendisini terk edip başka bir kadınla nişanlanacağı mesajları gördüğünü iddia etti. Gizem E., tartışma esnasında silahı ateşlediğini kabul etti

İstanbul'da, dün saat 19.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26) ile birlikte yaşadığı kız arkadaşı Gizem E. (30) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre erkek arkadaşının beylik tabancasını alan Gizem E., peş peşe ateş etmeye başladı.

UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri üzerine apartmandaki komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen ambulans Yıldırım’ı hastaneye kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen vücuduna beş kurşun isabet eden Yıldırım kurtarılamadı. Polis katil zanlısı kız arkadaşı gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI CİNAYETİ ANLATTI

Gizem E., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Gizem E., ifadesinde olayın detaylarını anlattı. Polise verdiği ifadeye göre, Yıldırım ile 8 ay önce internet üzerinden Samsun’da tanıştı.

MESAJ CİNAYETİ İDDİASI

Gizem E.’nin iddialarına göre, arkadaşı Yıldırım ile evlilik için nişan aşamasına gelmişti. İddiaya göre Gizem E., Yıldırım’ın cep telefonunda başka bir kadınla mesajlarını okudu.

Genç kadın, polise verdiği ifadesinde bu mesajlarda Yıldırım’ın kendisini terk edeceğini ve mesajdaki kadınla nişanlanacağını yazıyordu.

BEYLİK SİLAHIYLA NİŞANLISINI ÖLDÜRDÜ

POLİS MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

İkili arasında mesajlar nedeniyle tartışma çıktı. Arkadaşının beylik tabancasını alan Gizem E., sekiz el ateş etti. Beş kurşun Yıldırım’a isabet etti. Katil zanlısı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Binaya gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Büro Amirliği ekipleri ise saldırının yaşandığı katta saatlerce inceleme yaptı.

HAREKETLİ DAKİKALAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan sokakta yaşanan hareketlilik ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine giriş yapıyor. Araçlarından inen ekipleri binanın içerisine giriyor. Olay nedeniyle sokakta bir süre hareketlilik yaşanıyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ALDATMA VE ŞİDDET İDDİASI"

Edinilen bilgilere göre de Gizem E. ifadesinde, Zeynel Yıldırım'ın kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri sürdü. Cinayetten birkaç gün önce tartışmalar devam etti ve iddiaya göre Gizem E. intihar etmeye karar verdi. Polisin incelemeleri sonucu Gizem E.’nin evde bıraktığı intihar notu bulundu.

"BOĞAZIMI SIKTI, AĞZIMDAN KÖPÜKLER GELDİ"

Zanlının yazdığı belirlenen notta, “Bundan bir hafta önce bana tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra da beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşım H. ve Ş.’ye gönderdim. İlişkimiz kasım 2020’de başlamıştı. Bir yola girmiştik. Sorunlar yaşamıştık. Bu süreçte beni darp etti, aşağıladı.

Daha sonra beni aldattığını öğrendim. Çok konuştuk, uyardım ama düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel’dir. Ş. Abla beni affet” dediği öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gizem E., adliyeye sevk edildi.