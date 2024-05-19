Zonguldak'ta 1183 yaşındaki porsuk ağacı kesildi



Dünyada bir tek Zonguldak Gökgöl Vadisinde denize en yakın seviyede ve sadece, burada 26 tane porsuk ağacından en yaşlısı DSİ'nin taşeron şirketi tarafından kesilerek ortadan kaldırıldı. Olayı duyan vatandaşlar DSİ'nin taşeron şirketine tepki gösterdi.



Zonguldak'ta çevreci Engin Zaman, evine giderken ormanda iş makinesiyle ağaç kesildiğini görerek ihbarda bulundu. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) dere ıslah çalışmasında görev yapan taşeron firmanın elemanlarının 1183 yaşında olduğu belirtilen porsuk ağacını kestiği ortaya çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 'kaçak kesim' yapıldığı gerekçesiyle tutanak tuttu.

Olay, akşam saatlerinde Ankara yolu Gökgöl Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Evine giden mağara kaşifi ve çevreci Engin Zaman, iş makinesinin ormanda çalıştığını görüp, merak ederek bakmaya gitti. Ağaç kesildiğini gören Zaman, iş makinesi operatörünü uyararak durmasını sağladı ve durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Daha önce yapılan testlerle 1183 yaşında olduğu belirlenen porsuk ağacının kesildiği ortaya çıktı. Ormancılar, yaptıkları incelemede DSİ’nin dere ıslah çalışmasını yapan taşeron firmanın ekiplerinin ormanda ‘kaçak kesim’ yaptıklarını tespit ederek tutanak tuttu.

Bu esnada taşeron firma yetkilileri ormandan uzaklaştı. Ormancılar, kesilen ağaç sayısını ve izne tabi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. ‘Kaçak kesim’ ile ilgili adli işlem yapılacağı ifade edildi.

AĞACI KESTİKLERİNİ GÖRÜNCE KEPÇECİYİ KOVDUM

Kepçenin niye çalıştığını merak ettiği için bakmaya gittiğini anlatan Engin Zaman, "Ağacı kestiklerini görünce kepçeciyi kovdum buradan. Yetkilileri aramaya çalıştım, ulaşamadım. Bir kısmına ulaşabildim. Burası Gökgöl Vadisi, bu vadinin özelliği şu; bütün dünyada porsuk ağaçları 750 ile 1000 rakım arasında yaşar.

Dünyada bir tek Gökgöl Vadisinde denize en yakın seviyede olan yer bu vadidir, burada 26 tane porsuk ağacımız var. Bu ağaçları, Bartın Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barbaros Yaman hocamızla birlikte 5 sene önce geldik bu 4 ağacın yaşlarını tespit ettik, bilimsel yayın olarak çıktı. Bu kesilen ağaç bugün kesilmemiş olsaydı, 1183 yaşında olacaktı. Hemen yanındaki ağaç 860 yaşında" dedi.

Vadinin korunması için dilekçeler verdiğini söyleyen Zaman, "Burası dünyaya mirasımız. Orman ekipleri tutanak tuttu. Kepçeciyi ben kovdum zaten, ‘bu dereye giremezsiniz’ dedim. Kimsenin kimseden haberi yok. DSİ burada bir şey yapacak, orman işletmesinin haberi yok. Çevre Müdürlüğü’nün haberi yok. Derede iş yapıyorsunuz, kurumların birbirinden haberi olmaz mı? Kepçeciden öğrendiğim, buraya tersip bendi yapacaklarmış. Ağacın orada ne işiniz var?" diye konuştu.