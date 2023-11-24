Kenan Erdemir Kimdir? Sorusu 31 mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Sincan Belediye Başkan Aday adaylığını açıkladı. Peki, Kenan Erdemir kimdir? İşte, Kenan Erdemir'in hayatı ve kariyerine dair detaylar.

AK PARTİ SİNCAN BELEDİYE BAĞKANLIĞI A.ADAYI KENAN ERDEMİR İLE GÖRÜŞTÜK İŞTE DÜŞÜNCELERİ

Kenan Erdemir 1981 Yozgat Yerköy ilçesi doğumlu, 25 Yıldır Sincan’da ikamet etmekte, Erdemir Grup Yönetim Kurulu başkanı, Sevilen, Sayılan, bir esnaf profilinin yanında güler yüzlü halkın doğrudan içinden gelen, bileğinin hakkı ve zekası ile sağlam referanslı, gelişime açık, dürüst, kariyerli, ve her şeyden önemlisi başarılı bir iş adamı olması güven veriyor.

KENAN ERDEMİR SEÇİLİRSE NELER YAPABİLİR? Kim Kazanır?

SİNCAN HALKI ve sonra tüm ülkemizin tüm belediyeleri, teknolojik kazanç fırsatlarının belediyecilik yönetimi ile birleştirme politikası, belediye yönetimlerinin tamamında örnek teşkil edecek, Yapay zeka kullanımı ve tüm halka teşviki, teknolojik, yatırımlar, ve her ay bu sayede milyonlarca lira tasarruf sağlamak. Yani Yapay zeka yatırımları Kenan Erdemir’in yapabileceklerinden en önemlisidir.

Alt yapı yatırımlarında Yapay zeka destekli proje yönetimlerinin teşviki, hatasız ve az para, çok iş TEKNOLOJİK SİNCAN için Kenan ERDEMİR ‘SÖZÜ

Bir belediye, etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmek için bazı temel prensiplere dayanmalıdır Kenan ERDEMİR SÖZÜ SİNCAN İÇİN HEP BİRLİKTE İŞTE YAPACAKLARIM.

Transparan ve Katılımcı Yönetim: Belediye yönetimi, şeffaf olmalı ve halkın katılımını teşvik etmelidir. Karar alma süreçleri, bütçe ve projeler hakkında açık bilgi verilmeli ve halkın görüşleri dikkate alınmalıdır KENAN ERDEMİR SÖZÜ. Etkin Bütçe Yönetimi: Belediye, kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmalıdır. Bütçe yönetimi, öncelikler doğrultusunda planlı olmalı ve halkın ihtiyaçlarına en uygun şekilde dağıtılmalıdır. Halkın ve hakkın kazanması için bir kez KENAN ERDEMİR TERCİH EDİLMELİDİR. Altyapı ve Hizmetlerin Geliştirilmesi: Temel altyapı, yol, su, kanalizasyon gibi hizmetlerin yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetler gibi hizmetler de göz önünde bulundurulmalıdır. Belediye, şehir planlaması ve gelişimi için uzun vadeli stratejiler oluşturmalıdır. KENAN ERDEMİR YAPAR. Sürdürülebilirlik ve Çevre Duyarlılığı: Belediye yönetimi, çevreye duyarlı politikalar benimsemeli ve şehirdeki sürdürülebilirlik adımlarını desteklemelidir. KENAN ERDEMİR YAPAR. Toplum Odaklı Hizmetler: Belediye hizmetleri, şehirdeki tüm kesimleri kapsamalıdır. Eğitim, sağlık, kültür, spor gibi alanlarda toplumu destekleyici hizmetler sunulmalıdır. KENAN ERDEMİR YAPAR Teknolojik İlerlemeyi Kullanma: Belediye yönetimi, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak hizmetleri daha verimli bir şekilde sunmalı ve şehir yönetimindeki süreçleri iyileştirmelidir. KENAN ERDEMİR YAPAR Adil ve Eşitlikçi Yaklaşım: Belediye yönetimi, adaletli bir şekilde kaynakları dağıtmalı ve şehirdeki herkesin eşit fırsatlara erişimini sağlamalıdır. Söz verdi KENAN ERDEMİR Hayvan Barınakları ve Rehabilitasyon Merkezleri: Sokak hayvanlarının bakımı, rehabilite edilmeleri ve geçici barınmaları için hayvan barınakları ve rehabilite merkezleri, Hayvan hakları ve hayvan refahı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için eğitim programları, seminerler ve kampanyalar düzenlenmesi. KENAN ERDEMİR SÖZÜ SIRA SİZDE BEN HAZIRIM KENAN ERDEMİR.