Pamir Karagöz Kimdir?

Profesyonel iş hayatına Deloitte Türkiye’de denetçi olarak başlayan Pamir Karagöz, 1999-2008 yıllarını kapsayan dönemde Citibank Türkiye’de Bireysel Bankacılık, Strateji, Satış, Varlık Bankacılığı gibi çeşitli görevlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı.

2008 yılında Barclays Emerging Markets Dubai bölge ofisine Premier Bankacılık ve yatırım ürünlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Barclays’de sorumlu olduğu 14 ülkede yeni giriş stratejileri, ürün geliştirme, müşteri değer yönetimi ve stratejik kanal yönetimi konularında faaliyetlerde bulunan Pamir Karagöz, 2011-2012 yılları arasında Mashreqbank’ın yeniden yapılandırma sürecinde varlık bankacılığı, yatırım, sigorta ve mortgage ürünlerinin satış ve pazarlamasından sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2012-2015 yılları arasında Deloitte Türkiye’de strateji, pazarlama ve iş geliştirmeden Sorumlu Direktör olarak görev alan Pamir Karagöz, 2015-2018 yıllarında QNB Finansinvest Perakende ve Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürdü. Pamir Karagöz, Şubat 2018’den bu yana sürdürdüğü QNB Finansinvest Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Mart 2024’te QNB grubunun dijital varlık şirketi olan QNB Dijital Varlık A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

26 yıllık tecrübeye sahip

Bankacılık ve sermaye piyasalarında yurtiçi ve yurtdışında 26 yıllık tecrübeye sahip Karagöz, Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Qatar, Hindistan, Endonezya, Mısır, Pakistan ve Afrika ülkelerinde strateji, satış, pazarlama, ürün, kanal ve segment yönetimine liderlik etmiştir. Barclays Gelişmekte olan Ülkeler Bölge ofisinde 14 ülkeden sorumlu olan Pamir Karagöz, 2018’den bu yana Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu ve Kasım 2020’den bu yana Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Pamir Karagöz’ün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden lisansı, University of Chicago Booth Business School’dan işletme yüksek lisans derecesi ve aynı zamanda Harvard Business School Liderlik Programı sertifikası bulunuyor.