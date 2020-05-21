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Seyyid Muhammed Usta Hocaefendi kimdir?

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:22
Seyyid Muhammed Usta Hocaefendi kimdir?

Seyyid Muhammed Usta Hocaefendi kimdir?

Kayseri kızılören'de dünyaya geldi. Soyu Abdülkadir Geylani hazretlerine ve oradan da Hz. Peygamber efendimize kadar uzanan altın silsiledendir. Babasından Kadiri tarikatının muhammediye kolunu ve aynı zamanda Nakşi tarikatının halidi kolunun irşat görevini devraldı. 

Babasının yanında eğitime başladıysa da Kayseride bulunan alimlerden tefsir hadis fıkıh tasavvuf dersleri aldı, İstanbul ve Ankaraya uzanan ilim hayatında büyük fıkıhçı Ömer Nasuhi Bilmen’den de kelam ve felsefe dersleri almıştır. 

Yurdun birçok yerinde imam ve vaizlik görevini yerine getirdi. Barla’da Said Nursi Hazretlerinin sohbetlerine devam etti. 1968 yılında meşhur 163. Maddeden dava açılıp 24 yıl hapis istemiyle yargılandı. Ancak beraat etti. 

Allah demenin yasak olduğu yıllarda her bulduğu köşede İslamı anlatıyor, her fırsatta zikri dilinden düşürmüyordu. 

Seyyid Muhammed Usta Hazretleri, dedelerinden gelen Kadiri, babasından intikal eden Halidi-Nakşi, Çorakçızade Hacı Hüseyin Efendiden teslim aldığı Ebheri ve Said Nursi’den aldığı Mevlevi Kollarının mürşidi olarak hizmet ve irşatta bulunmuştur. 

Nur Suresi'nde geçen ‘Onlar ne ticaretin ne de alışverişin Allah’ı zikirden alıkoymadığı kişilerdir’ misali himmet ve dualarını eksik etmezdi. 

Dünya bir alim, bir salih kul, bir Tarikat büyüğü ama en önemlisi kâmil bir mümin kaybetti. Ahiret alimende gani gani rahmet ve bizler için de rahmetinin bereketinin eksik olmamasını cenabı Allahtan dileriz. 

Ümmeti Muhammedin başı sağolsun.

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