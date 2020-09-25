Hayaldi Gerçek Oldu | Kitap | Satışa Çıkıyor

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra inşaat aşamasından açılışına kadar olan süreçte Türkiye’ye önemli ilkler yaşatan İstanbul Havalimanı’nın 42 aylık yapılış hikâyesinin anlatıldığı “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabı Türkiye’de bulunan tüm D&R mağazalarında satışa çıkarılıyor.

Hayaldi Gerçek Oldu Kitabı 29 Ekim’e özel olarak 29.10 TL…

Cumhuriyet’imizin 95. yıldönümü olan 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın açılışından önceki tüm süreçlerin detaylı bir çalışma sonucu anlatıldığı kitap, havalimanının 2. yılına özel olarak 29,10 TL bedelle raflardaki yerini alıyor.

Dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma özelliğinin yanı sıra, 42 ay gibi rekor sürede hizmete açılmasıyla dünya havacılık tarihine geçen İstanbul Havalimanı’nın hikâyesinin anlatıldığı kitap, havacılık sektörünün yanı sıra mühendislik ve mimarlık alanlarında da kaynak oluşturmasıyla da ön plana çıkıyor.

İGA tarafından titiz çalışmalar sonucu “Hayaldi Gerçek Oldu” ismi ile hazırlanan prestij kitabı, Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın gurur verici serüvenine, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımları ile ışık tutuyor.

İstanbul Havalimanı: Hayalden Zafer Anıtı’na…

En başta bir ‘hayal’ ile başlayan İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecindeki detayların tek tek kaleme alındığı kitapta, tüm engellere karşı koyan, bir havalimanından öte ‘Zafer Anıtı’ ortaya koymak için var gücüyle çalışan mimarlardan mühendislere, işçilerden emekçilere kadar birçok kişinin katkıları da sayfalardaki yerini alıyor.

İstanbul’un tarihi, havalimanının ihale süreçleri, çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları, inşaat alanında yaşanan ilkler, teknolojik alt yapı, havalimanının özel sistemleri ve en önemlisi inşaat sürecinin perde arkasındaki gelişmelerin anlatıldığı “Hayaldi Gerçek Oldu” kitabı İstanbul Havalimanı’nın 2. yılına özel olarak tüm D&R mağazalarından temin edilebilecek.