Kitap | Kabyolunca nereye gideriz | KÜ Çocuk



Zor bir soruyu cevaplamanıza yardımcı olacak birçok fikir içeren “Kaybolunca Nereye Gideriz?”, Koç Üniversitesi Çocuk’ta(KÜ Çocuk) yayımlandı. Yazar Isabel Minhós Martins ile illüstratör Madalena Matoso’nun işbirliğinden ortaya çıkan “Kaybolunca Nereye Gideriz?”i Portekizce aslından Sevcan Şahin çevirdi.

Kaybolunca Nereye Gideriz?, yazar Isabel Minhós Martins ile illüstratör Madalena Matoso’nun işbirliğinden ortaya çıkmış derinlikli bir çalışma. Sıra dışı çizimler eşliğinde, “kaybolunca nereye gideriz?” gibi asırlık bir soruyu cevaplamanıza yardımcı olacak birçok fikir içeriyor. Ve bu zor sorudan yola çıkarak, çocuklara, dünyaya bambaşka bir pencereden bakma imkânı sunuyor.

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Kaybolunca nereye gittiğimiz hakkında herkes farklı bir şey söylüyor. Dünyada her şey zaman içinde ortaya çıkar ve yok olur. Fakat bir taş, kuma dönüştüğünde gerçekten yok olur mu? Ya da ortadan yok olan çoraplar gerçekten kaybolur mu? Ve en önemlisi, insanlar gerçekten yok olurlar mı?

Isabel Minhós Martins ve Madalena Matoso ikilisinin Türkçede KÜ Çocuk tarafından yayımlanan diğer kitapları: Ben Dünyaya Geldiğimde ve Bizim Evde



Künye Bilgisi :

Kaybolunca Nereye Gideriz?

Yazar: Isabel Minhós Martins

Resimleyen: Madalena Matoso

Çeviren: Sevcan Şahin

Yayın tarihi: Şubat 2021

Fiyat: 36 TL (KDV’den muaftır)

ISBN: 978-605-7685-60-5

9786057685605

Ürün Sırası: 7

Ebat: 19,2 x 23,5 cm

Sayfa Sayısı: 48

Kapak Türü: Karton Kapak

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HAKKINDA

Alanında öncü ve güncel bilgiyi içeren başlıkları okura sunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), “dünyayı merak edenler için” sloganıyla, bu hedefini çocuk kitapları yayımcılığına da taşıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın yetişkinlere yönelik kitaplarında olduğu gibi, çocuk kitaplarının seçiminde ve yayına hazırlanmasında da, üstün yetenekli gençler ile değerli öğretim görevlilerini bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin görüşleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) bünyesinde, dünyadan ve ülkemizden çocuk edebiyatının yaratıcı yazarlarının kaleme aldıkları nitelikli eserler, yetenekli illüstratörlerin çizimleri eşliğinde okurla buluşacak. Okumanın yanı sıra, bilgi edinmeyi interaktif hale getiren uygulamalı alıştırmaların yer aldığı, farklı tasarımlara sahip özel kitaplar da KÜ Çocuk’un yayın programında geniş bir yer tutuyor.

Bilim, çevre, sanat, etik, cinsiyet, hoşgörü gibi günümüzün ve geleceğin önemli kavramlarının ele alındığı, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden seçilen örnek kitaplar, her yaştan çocuklara hitap ediyor.

Kitapların çocuk gelişimi ve eğitimi üzerindeki belirleyici etkisi göz önünde tutularak, uzmanlıkları çocuk dil gelişimi, okuma-anlama becerileri, çocuk kitapları, sanat, tasarım ve kültürel sosyoloji olan, Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan akademik bir danışma kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulan Koç Üniversitesi Yayınları Çocuk Kitapları seçkisi, ömür boyu sürecek bir okuma alışkanlığının, öğrenme isteğinin ve keşif merakının ilk adımı olarak nitelendirilebilir.