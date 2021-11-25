Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı

Tuz, Yağ, Asit, Isı” kitabı okurlarıyla yeniden buluşmak için 6. baskıya girdi. Ünlü şef ve yazar Samin Nosrat’ın çok satan kitabı 26 Kasım Cuma (yarın) raflarda!

25 Kasım 2021 Perşembe 16:59
Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı

Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı

The New York Times Çok Satan Kitaplar listesinde yer alan, Amazon Yemek Kategorisi birincisi ve Netflix’te belgeseli yayınlanan “Tuz, Yağ, Asit, Isı” kitabı okurlarıyla yeniden buluşmak için 6. baskıya girdi. Ünlü şef ve yazar Samin Nosrat’ın çok satan kitabı 26 Kasım Cuma (yarın) raflarda!

Alışılmış yemek kitaplarından farklı olan “Tuz, Yağ, Asit, Isı”, yemek tariflerinin yanı sıra 4 ana madde olan Tuz, Yağ, Asit ve Isı’nın nasıl işlediğini anlatıyor. Herhangi bir yerde ya da zamanda lezzetli yemek pişirmeyi öğrenmek için iyi bir rehber. Samin Nosrat’ın kitabını okuduktan sonra tariflere ihtiyaç duymadan yemek pişirmenin inceliklerini öğrenebilir ve farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Dünyanın en iyi restoranlarında çalışmış İran asıllı yazar ve şef Samin Nosrat, iyi yemek yapmak için bilmeniz gereken bütün sırları detaylı bir şekilde okuyucuyla paylaşıyor. İki bölümden oluşan kitap sayesinde mutfağa olan bakış açınız değişecek. The Kitap Yayınları ve Korkmaz iş birliğiyle Türkçe çevirisi yapılan kitap 26 Kasım Cuma günü (yarın) okuyucuyla buluşuyor. 

“Michael Pollan, ne yememiz gerektiğine dair o geniş ve karmaşık konuyu yalnızca yedi kelimeyle özetlediğinde herkes çok etkilenmişti: ‘Yemek yiyin, fazla yemeyin, çoğunlukla sebze yiyin.’ Samin Nosrat da nasıl yemek pişirmemiz gerektiği gibi geniş ve karmaşık bir konuyu dört kelimeyle özetlemeyi başardı: ‘Tuz, Yağ, Asit, Isı’ Herkes çok etkilenecek.”

-Yotam Ottolenghi, Jerusalem adlı The New York Times çok satan kitabının yazarı

Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Korona günlükleri kitap oldu
Korona günlükleri kitap oldu
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Dünyaca ünlü yazardan çığır açan kitap | Bencilik Psikolojisi
Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek
Ayşen Baloğlu'ndan 3 yeni kitap | Çocuklar bu kitapları çok sevecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
Azerbaycan Evi'nden 1 Yılda 3 Kitap
E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek
E-ticaretin geleceğini yapay zekâ belirleyecek
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dünyaca ünlü yazardan yeni kitap | Bilgelik
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Dr.Bülent Kalaycı'nın yeni kitabı çıktı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga Dergisi yeni sayısı ile yayında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Japonya’nın entelektüel eğitimcisi Yukichi Fukuzawa VBKY kitaplığında
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu
Korona günlükleri kitap oldu
Korona günlükleri kitap oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim