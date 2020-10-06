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Nazlı Arman şiirleri.....Hayat

Artık Bende Senin Gibiyim H A Y- A T

06 Ekim 2020 Salı 12:06
Nazlı Arman şiirleri.....Hayat

Nazlı Arman şiirleri.....Hayat

Artık Bende Senin Gibiyim H A Y- A T

Tepeleme daldığım yokuşlarının çıkmazlarındayım

Ne soluk almak,ne de bağırmak mümkün değil

Aykırılık liderliğim oldu

Açlık değildi benim terbiye olduğum

Yokluk içindeki sadelikti

Alınyazıma çizik atmaktayım

İsyankârım

Tesadüfü yoktu yaşadıklarımın

Yürekti,cesaretti yalan olan şu hayatta

Sevgiyi akıtmak karşılığı olmadan

Var olmam yetiyordu verişlerime

Dalsamda umutsuzluğun dibine

Samanlığı ateşe vermek gibiydi

Sevgiyi sermek

Etkisiz tepkilerim çok oldu nefrete,kine dair

Çaresizliği yorgan yaptım üstüme

Üşümüşdüm morarırcasına yalınlıktan

Donmuşcasınaydı beynim,yüreğim

Bir kuşun yuvasına götürdüğü samanın

Düşmesine yandığım gibi

Düşüncelerim mahkumdu

Özgürleşemediğim özlemlerime

Boğuluyorum ötresiz aşk gibi

Demsiz çay gibi,nemsiz bahar gibiyim

Duymaktan aciz yüreğime gam gibiyim

İstemsiz reflekslerin odak noktasına benzedim

Dirayet bekledikçe bedenimden

Zayıflığın içine aldığı sel gibiyim

Sürüklendiğim kimsesiz noktada kum gibiyim

Dudaklarımın çatlaklarındaki kan gibi

Avuç içindeki çizgilere yol gibiyim

İşte hayat ben seni yaşarken

Deliksiz uykulardaki rüya gibi, hayal gibi

Alevsiz köz gibi algılamaktan yoruldum

Artık Bende Senin Gibiyim H A Y- A T

ARSIZ / SESSİZ / ISSIZ / DİPSİZ

NaZLı aRMaN

Son Güncelleme: 06.10.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
Nazlı ArnanHayat
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