Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat

Yayımladığı kitaplarla 2-7 yaş arası çocukların okuma serüvenini renklendiren; keşfetme, öğrenme ve gelişim süreçlerini destekleyen Uçanbalık’ın 2021-2022 Yayın Kataloğu çıktı!

Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık markası ile 2-7 yaş arası çocukları nitelikli eğitim ve edebiyat kitapları ile buluşturmaya devam ediyor. Uçanbalık Yayın Kataloğu 2021-2022, Uçanbalık Kültür ve Uçanbalık Eğitim olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

Uçanbalık Eğitim, bu yılı yepyeni bir eğitim setiyle karşılıyor. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'na uygun olarak hazırlanan Ana Sınıfı Seti, 6 fasikül, 5 eğitim kitabı, 2 kültür kitabı, 4 değerlendirme materyali olmak üzere toplam 17 parçadan oluşuyor. Ana sınıfına ait tüm kavramları ve kazanımları içeren set, hayal gücünü harekete geçiren, merak uyandıran sayfalarıyla çocukların odaklanma yeteneğini geliştiriyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiği bir araya getiren STEM felsefesini sanatın tasarım ve keşif gücüyle zenginleştiren STEMA Erken Öğrenme Seti ise okul öncesi dönemindeki çocukları düşünmeye, tasarlamaya, sorgulamaya ve üretmeye davet ediyor. 36+, 48+, 60+ Erken Öğrenme Setleri de çocukları incelemeye, üretmeye ve düşünmeye yönlendiriyor. Bu yıl koleksiyona yeni eklenen Ana Sınıfı Kitapları, MEB'in Okul Öncesi Eğitim Programı ile uyumlu, tamamlayıcı kavramların yer aldığı zengin içeriğiyle çocukların matematik, görsel algı-dikkat, çizgi, sanat, robotik kodlama ve İngilizce alanlarında gelişimlerini destekliyor.

Uçanbalık Kültür, masaldan öyküye, tiyatrodan şiire uzanan geniş yelpazedeki kitaplarıyla çocukların okuma ve keşfetme serüvenine eşlik etmeyi sürdürüyor. Yirmiden fazla dinozor türünün arzıendam ettiği Dinozorların Şarkısı; ayrıca ''küçük'' ve ''büyük'' kavramlarının peşinde koşturan, duygusal bir büyüme kitabı olan Matilda ve Aydede, 2021'in öne çıkan kitapları arasında yer alıyor. 2019 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren, sözcüklerle değil çizgilerle bilinmezliği aktaran Evden Çıktığımda ve gerek epik anlatımı gerekse etkileyici çizgisiyle korkuya meydan okuyan Gece Parlayan küçük okurların kitaplıklarına girmeye hazırlanıyor. Yayımlandığı ilk günden bu yana küçük-büyük herkesi güldüren ''Mıymıy Teyze'' serisi de altıncı macerası Sokakta ile sevenleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bu arada, kütüphanelere bir aslan gireli tam 15 yıl oluyor! İçimizi okuma sevgisiyle dolduran Kütüphanedeki Aslan sıcacık öyküsüyle çocuk kitaplıklarının olmazsa olmaz eserlerinden biri olmaya devam ediyor.

Uçanbalık etiketiyle yayımlanan 200'den fazla eserin yer aldığı bu katalogda her kitabın ve serinin özeti, erken öğrenme programına uygun kavramlar, temalar ve kitapların hitap ettiği yaş grupları ayrıntılarıyla bulunuyor. Ayrıca çevrimiçi de uygulanabilir okul etkinlikleri seçkisi ve Okul Öncesi İlk Yıllar Programı (PYP) ile ilişkilendirilen Uçanbalık kitap listesi, kataloğun içeriğini zenginleştiriyor.