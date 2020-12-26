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Tılsımlı köpek Momo | Kitap

Didem Gürçay’ın kaleme aldığı ve Tara Kitap tarafından yayımlanan Tılsımlı Köpek Momo da bu türde bir kitap. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kitabın kahramanı Momo’nun gerçek olması ve Didem Gürçay’a ilham vermesi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:24
Tılsımlı köpek Momo | Kitap

Tılsımlı köpek Momo | Kitap

Bazı çocuk kitapları vardır ki sadece çocukları değil, biz yetişkinleri de sarıp sarmalar. Didem Gürçay’ın kaleme aldığı ve Tara Kitap tarafından yayımlanan Tılsımlı Köpek Momo da bu türde bir kitap. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kitabın kahramanı Momo’nun gerçek olması ve Didem Gürçay’a ilham vermesi.

Kitabın kahramanı Momo ve kitapta yer alan kız kardeşi Koko’yu Tarabya Sümer Korusu’nda bulan yazar Didem Gürçay, yakın arkadaşının hayvanları çok seven kızı Aylin’den ve sokakta baktığı sokak hayvanlarından ilham alarak bu insanlaştırılmış hayvan karakterlerini içeren fantastik hikâyeyi kaleme almış.

Kitapta kahramanımız Momo,  Kutsal Kemik kitabında yer alan bir kehanetein de öngördüğü gibi, büyülü bir semt olan Tarabya’da evsiz bir sokak köpeği olarak dünyaya gelmiştir. Bu yeni doğan köpek yavrusu görünüşte Tarabya sokaklarında yaşam mücadelesi veren birçok sokak kedisi ve köpeğinden biridir.  Ancak Momo farklıdır. O, kalbinin içinde çok güçlü bir Tılsım’ın yarısını taşıyan seçilmiş bir köpektir.

Hem dili hem de gerçeklerden ilham alan hikâyesiyle çocukları ve biz yetişkinleri macerasına ortak eden olan Tılsımlı Köpek Momo kitabının satış gelirinin bir bölümü, Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlanacak. 

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Tılsımlı Köpek MomoMomoTılsımlı Köpek
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