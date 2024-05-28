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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Yeni Başvuru Kitapları

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, yeni Kılavuz Dizisi ile geniş bir konu yelpazesine temel nitelikte, kısa ve özgün girişler sunuyor.

28 Mayıs 2024 Salı 11:33
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Yeni Başvuru Kitapları






Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Yeni Başvuru Kitapları: Kılavuz Dizisi

Alanlarında uzman yazarlarca kaleme alınmış eserlerden yapılmış yetkin çevirilerden oluşan Kılavuz Kitaplar, temel tezleri, antitezleri, tarihsel, felsefi, güncel gelişmeleri tartışarak açıklayan eserlerin yanında, çığır açmış düşünürleri ve bilim insanlarını da konu ediniyor. Dizi kapsamında okuyucularla buluşan ilk kitaplar, Spinoza ve SpinozacılıkArkeoloji, Otizm, Ergenlik ve Kötülük başlıklarını taşıyor.

Daha fazlasını öğrenmek isteyen ancak nereden başlayacağı konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyan gençlere, öğrencilere ve genel okuyucu kitlesine yönelik bu kolay okunur başvuru kitaplarının, güncel tartışmaları ve sorgulamaları aydınlatarak kuşatıcı bir bakış sağlayan, okurların rahat erişebileceği eserler olması hedefleniyor.

Kılavuz Dizisi kitapları cebinizde sizinle dolaşacak, her gittiğiniz yerde şık ve kolay okunur tasarımıyla yaşamınıza değer katacak.

Yeni eserlerle büyüyecek Kılavuz Dizisi kitaplarına, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden, yayınevinin kitabevlerinden ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilir.

Spinoza ve Spinozacılık

Gerek Tanrı anlayışı gerekse özgür irade konusunda sunduğu perspektif ile yüzyıllardır dikkatleri üzerine çeken Spinoza hakkındaki en yetkin monografilerden biri olan bu eser, felsefe tarihi dersleri veren ve düşünürün bütün eserlerinin Fransızca yeni basımının editörü olan Pierre-François Moreau tarafından kaleme alındı.

Arkeoloji

Paul Bahn’ın eğlenceli bir dille ve karikatürler eşliğinde, arkeologların geçmişi keşfetmek ve insanların nasıl yaşadığını değerlendirmek için kullandıkları yöntemleri aktardığı Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı, geleneksel arkeolojiden bilime dayalı arkeolojiye geçiş sürecini özetlerken, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uygulamada sağladığı büyük kolaylıklara da işaret ediyor. 

Otizm

Herkes otizmi duymuştur, ancak otizm hakkında gerçekte pek az şey biliyoruz. Alanın kurucu araştırmacılarından yazar Uta Frith, Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabında, kişilere ve ailelere çok ağır bir yük getiren bu bozukluğun sinirbilim, psikoloji, genetik ve beyin gelişimiyle ilişkisini kurarken herkesin aklındaki sorulara da tüm kapsamıyla yanıt veriyor.

Ergenlik

Ergenlik ebeveyn, öğretmen ve eğitimciler için büyük önem taşıyan fırtınalı ve sıkıntılı bir devir. Bu karmaşık evreyi basite kaçmadan ele alan Peter K. Smith, bu kitapta klasik kuramlarla birlikte son dönemdeki modern araştırmaları da ele alıyor. Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı, ergenliği biyolojik, kültürel ve tarihsel bağlamı içeren çok çeşitli boyutlarıyla incelemesi bakımından da dikkat çekiyor.

Kötülük

Filozofların ve siyaset bilimcilerin kötülük kavramına dair görüşleri eşliğinde kötülüğün sistematik bir analizine girişen Luke Russell, kavramı toplumsal bileşenleriyle beraber felsefi ve psikolojik açıdan çözümlüyor. Seri katiller, teröristler, savaş suçluları gibi ünlü “kötülük” örneklerini irdeleyerek aşırı kötülüğü sıradan kötülükten ayıran sınırların keşfine çıkıyor. Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı bizi kötülüğü daha derinlikli şekilde anlamaya yönlendiriyor.

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