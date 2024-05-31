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Ünlü Yazar Akif Manaf, Almanya’daki İmza Gününde Büyük İlgi 

Kişisel gelişim alanında 100'e yakın esere imza atan ve kitapları 70'ten fazla dile çevrilen ünlü Yazar Akif Manaf, Almanya'da okurlarıyla buluştu.

31 Mayıs 2024 Cuma 21:25
Ünlü Yazar Akif Manaf, Almanya’daki İmza Gününde Büyük İlgi 






Ünlü Yazar Akif Manaf, Almanya’daki İmza Gününde Büyük İlgi 

Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf Almanya, Augsburg’daki fuarda gerçekleşen imza gününde kitapseverler ile buluştu.

Kitaplarının birçoğu farklı dünya dillerine çevrilen yazar, Avrupa’daki okurları tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.

Okurlar imza gününde, kişisel gelişim alanında 94 kitabı bulunan Manaf’ın eserlerini imzalatma ve aynı zamanda yazarla sohbet etme olanağı buldu. 

Dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından her geçen gün daha da yakından takip edilen ve kitaplarında en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazar, günümüzün en sıra dışı yazarlarından birisi olarak öne çıkıyor. 

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak, Kahkaha ve Fanatizm gibi insana dair hemen her konuda yazılmış 94 eseri bulunan Manaf, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Yazar Avrupa ve Amerika’daki Kitap Fuarlarında Okurlarıyla Buluşmaya Devam Edecek

Bilgelik dolu, farkındalık yaratan 100’e yakın eseri ile ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil eden Akif Manaf, yakın dönemde gerek Avrupa gerekse de Amerika’daki kitap fuarlarındaki imza günlerine katılarak kitapseverlerle bir araya gelmeye devam edecek.

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27
 

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