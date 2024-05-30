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Ünlü yazar Akif Manaf, Hollanda'da imza gününde okurlarıyla buluştu

Yoğun katılımla gerçekleşen imza gününde okurlar, Manaf'ın eserlerini imzalatma ve yazarla birebir sohbet etme fırsatı buldu.

30 Mayıs 2024 Perşembe 20:06
Ünlü yazar Akif Manaf, Hollanda'da imza gününde okurlarıyla buluştu






Ünlü yazar Akif Manaf, Hollanda'da imza gününde okurlarıyla buluşuyor


Nobel Barış Ödülü adayı, 94 eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf, Hollanda'da yer alan Hollanda Kitapevi'nde düzenlenen imza gününde Avrupa’daki kitapseverlerle bir araya geldi. 

Manaf'ın Eserlerine Büyük İlgi

Yoğun katılımla gerçekleşen imza gününde okurlar, Manaf'ın eserlerini imzalatma ve yazarla birebir sohbet etme fırsatı buldu. Dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından her geçen gün daha da yakından takip edilen ve kitaplarında en karmaşık konuları sade bir anlatımla aktaran yazarın bugüne kadar yazdığı 100'e yakın kitabı, okurlar tarafından büyük ilgi gördü.

Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim alanında yakından takip edilen Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizleriyle öne çıkıyor.

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik, Yol, Duygu, Masumiyet, Kuşku, Merak, Kahkaha ve Fanatizm gibi insana dair hemen her konuda yazılmış 94 eseri bulunan Manaf, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Yazar Avrupa Kitap Fuarlarında Okurlarıyla Buluşmaya Devam Edecek

Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden Akif Manaf, Avrupa'da gerçekleştireceği imza günleri ile geniş kitlelere ulaşmaya devam edecek. Yazar, önümüzdeki günlerde Almanya'nın önde gelen kitap fuarlarında okurlarıyla buluşacak. 

Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27
 

Son Güncelleme: 31.05.2024 10:36
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