Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Zülfü Livaneli ve Erdal Öz’den bir dostluk düeti: Sazın Teli Koptu

Sazın Teli Koptu, Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikayesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.  

21 Mayıs 2024 Salı 11:05
Zülfü Livaneli ve Erdal Öz’den bir dostluk düeti: Sazın Teli Koptu






Zülfü Livaneli ve Erdal Öz’den bir dostluk düeti: Sazın Teli Koptu

1970’li yılların Ankara’sında başlayan, araya giren sürgün yıllarıyla pekişen, gücü asla eksilmeyen bir dostluk: Zülfü Livaneli’yle Erdal Öz’ün dostluğu. Edebiyat tutkusunu paylaşan iki gençten biri dünya çapında bir müzisyene evrilirken, diğeri Türkiye’nin en önemli yayıncılarından biri haline geliyor; yıllar içinde de eşine az rastlanır dayanışmanın mimarları oluyorlar.

Sazın Teli Koptu, Livaneli-Öz dostluğunun anılarla, mektuplarla, söyleşilerle, yazılarla kurulmuş hikayesi olduğu kadar, Türkiye ve Avrupa için bir dönem panoraması da sunuyor.  

“Burası İsveç diye bir yer. Çoğu zaman burada ne işim olduğunu, bu topluluğun, bu dilin benimle ne ilgisi olduğunu düşünüp duruyorum. Saksıya dikilmiş gibi, iğretiyim burada. Oysa bana tanınan olanaklar çok geniş ve rahat. Radyoya, TV'ye, tiyatrolara müzik yapıyorum. Bir-iki aya kadar büyük bir firma bir long-play’imi yayınlıyor. Birlikte çaldığım çok iyi bir İsveçli grubum var. Yeni ve olumlu bir stil ortaya çıkardığımızı sanıyorum. Gelecek hafta ağıtlar kaset olarak yayınlanıyor. Bütün bunlar beni sevindirmiyor inan ki. Bu işlerin onda birine razıyım, tek memlekette olsun.” İşte böyle yazıyor Zülfü Livaneli mektuplarından birinde, kendi gibi hep “ille de memleket” diyen Erdal Öz’e.  

Bir sürgün ve dostluk hikayesi…

Cem Akaş’ın yayına hazırladığı bu küçük kitap, boyundan çok büyük bir dostluğun, Zülfü Livaneli’yle Erdal Öz’ün on yıllara yayılmış dostluğunun hikayesini anlatıyor. Livaneli’nin 1973’te İsveç’e göçmesinin ardından mektuplaşmaya başlayan iki arkadaş, 1984’te Livaneli’nin Türkiye’ye dönmesine dek birbirlerine yazmayı sürdürdü. Bu dönemde Livaneli uluslararası üne kavuşan bir müzisyen ve yıldızı parlamaya başlayan bir yazar olarak öne çıkarken Öz de kalemi güçlü bir yazar olarak tanındı, Arkadaş Yayınları’nın yöneticiliğinden Can Yayınları’nın kuruculuğuna geçti ve ilerleyen yıllarda Türk yayın dünyasını biçimlendiren figürlerden biri oldu. Sazın Teli Koptu iki dostun ilişkisinin ötesinde 1970‘leri, o dönemin Avrupa’sını, Türkiye’sini, müziği, edebiyatı, aydın çevrelerini, dayanışmayı ve yalnız bırakılmayı da ele alıyor.

 

 

Kitap adı: Sazın Teli Koptu  

Yazar: Zülfü Livaneli – Erdal Öz 

Yayına hazırlayan: Cem Akaş 

Yayınevi: Can Yayınları 

Dizi: Çağdaş 

Tür: Anı 

Sayfa sayısı: 176 

Fiyatı: 195 TL 

Anahtar Kelimeler:
Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!
İnsanlığımı Yitirirken, Can Yayınları’nda!
Tomris Uyar, yeniden Can Yayınları’nda!
Tomris Uyar, yeniden Can Yayınları’nda!
İkinci Konya ve İkinci Ankara
İkinci Konya ve İkinci Ankara
Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı
Kitap | Stefan Zweig | Üç etkileyici öykü | Ay Işığı Sokağı
Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları
Kitap | Dijital Dünyanın Yapay Zeka Hırsızları
Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında
Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında
Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi
Akif Manaf’ın, "Barış Psikolojisi" Almanca'ya çevrildi
Kitap | Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?
Kitap | Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?
Kitap Vakfı, Kitap Hediye Edecek
Kitap Vakfı, Kitap Hediye Edecek
Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu
Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim