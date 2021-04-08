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15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2007’den bu yana her yıl verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, bu yıl Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor

08 Nisan 2021 Perşembe 14:39
15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor

15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. Emre Kongar'a veriliyor

 

15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’ne, Cumhuriyet değerlerinin korunması, yaşatılması ve tanıtımı için büyük emek veren; toplum bilimi, sanat ve medya alanında yaptığı sayısız çalışma ile ülkemizin toplumsal-kültürel sorunlarına getirdiği çözüm odaklı yaklaşımları ve ülkemizde eğitimin ve toplumsal hayatın gelişimine katkıları nedeniyle Prof. Dr. Emre Kongar layık görülmüştür.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2007’den bu yana her yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında, Anayasanın 2. maddesi "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." fıkrası ile 26. maddesinde yer alan “şeriat hükümlerinin TBMM tarafından yürütüleceğini” belirten cümlenin laikleşme ilkesi doğrultusunda kaldırılışının yıl dönümünde Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü verilmektedir.

Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün verileceği kişiler, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği isimler arasından ÇYDD üye, gönüllü ve gençlerinin oylarıyla belirlenmektedir.

Bu yıl on beşincisi takdim edilecek ödül sırasıyla Sn. Muazzez İlmiye Çığ, Sn. Fazıl Say, Sn. Sabih Kanadoğlu, Sn. Rıza Türmen, Sn. Yıldız Kenter, Sn. Genco Erkal, Sn. Gülriz Sururi, Sn. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sn. Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Sn. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Sn. Prof. Dr. Doğan Kuban, Sn. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sn. Müjdat Gezen, Sn. Prof. Dr. Yücel Aşkın, Sn. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sn. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sn. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ve Sn. Prof. Dr. Ferit Bernay’a verilmiştir.

Bu yıl 15'incisi verilecek olan ödülün sunuculuğunu Çağdaş Gençlik Merkez Birimi Yürütme Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Eylül Evren üstlenecek. Etkinlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı, Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve ödül sahibi Prof. Dr. Emre Kongar konuşma yapacak. Ödül töreni programı kapsamında mezzo-soprano Ayşe Ece Güneşşen ve piyanist Mert Solmaz, internet üzerinden canlı yayın ile konser verecek.

15. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödül Töreni online olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Facebook, Twitter sayfalarında ve Youtube kanalı Çağdaş Yaşam TV’den canlı yayınlanacaktır. 

PROGRAM:

  • Açış Konuşması / Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Başkanı
  • 10 Nisan Laiklik Günü, ÇYDD Cumhuriyet Ödülleri / Av. Sedat Durna, ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi
  • Ödül Töreni ve Konuşma / Prof. Dr. Emre Kongar
  • Konser / Mezzo-Soprano Ayşe Ece Güneşşen ve Piyanist Mert Solmaz
  • Sunan / Eylül Evren, ÇGMB Yürütme Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi
Anahtar Kelimeler:
Emre KongarCyd
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