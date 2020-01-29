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“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR”  galasında iyilik kazandı

Tiyatrokare’nin bu yıl sahneye aldığı ve Nevra Serezli'nin yıllar sonra sahneye döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ilk günden bu yana kapalı gişe oynanıyor.

29 Ocak 2020 Çarşamba 08:06
“AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR”  galasında iyilik kazandı

AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR”  galasında iyilik kazandı.   

    Tiyatrokare’nin bu yıl sahneye aldığı ve Nevra Serezli'nin yıllar sonra sahneye döndüren “Ağaçlar Ayakta Ölür” oyunu ilk günden bu yana kapalı gişe oynanıyor. Oyunun galası dün gece Sarıyer Belediyesi'ne ait yepyeni bir salonda Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TİYATRO GALASINDA ÜNLÜLER GEÇİDİ.

   Galada oyunu izlemeye gazeteciler, iş adamları farklı alanlarda tanınan, ortak noktaları tiyatro ve sanat olan, sanatçı dostları geldi. Gencay Gürün, Betül Arım, Behzat Uygur, Abdullah Şahin, Ege Aydan, Halil Ergün, Emine Ün, Aliye Uzunatağan, Neslihan Yargıcı, Mustafa Keser,  Kamuran Akkor, Füsun Önal, Sema Keçik, Özen Yula, genç oyuncu Ayça Erturan, Suna Keskin, Murat Serezli, Tamer Levent, Defne Yalnız, Vakko CEO Jaklin Güner, Sibel Gökçe , Oya İnci, Şebnem Dilligil, Rahmi Dilligil  gibi 700'e yakın seçkin davetli katıldı.

   Oyunda Nevra Serezli şefkatli bir babaanneyi, Nuri Gökaşan ise eşini mutlu etmek uğruna, bir tehlikeli oyuna başvuran bir büyükbabayı, torun hasretini işleyen oyunda Arif Güney ve Oral Özer torunları, genç oyuncu Burcu Kazbek gelini, Mahir Akgündoğdu   mutluluk uğruna çalışan bir idealist sanatçıyı, Meltem Özlevent evin vefakar hizmetçi rolünü oynuyor.İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi, yönetmen Nedim Saban tarafından yeniden yorumladı.

   74 yaşındaki bir babaannemin, yıllar sonra gerçekleşen hayalini izlemek, misafirleri hem güldürttü, hem ağlattı.  

NEVRA SEREZLİ “TORUNLARIMLA DA OYNAMAK İSTİYORUM” DEDİ.

   Nevra Serezli izlemeye gelen oğulları için, “Sahnedeki heyecan, bu akşam benim için çok farklıydı. Selim Daha önce izlemişti oyunu Oyunumu oğlum Murat, izlemek için Eskisehir’den geldi, gerçekten Murat seyrediyor diye çok heyecanlandım. Samimi olarak söylüyorum çok heyecanlandım. Oyunculuk üzerine birbirmizi eleştiririz, onun da oyunculuk üzerine sağlam görüşleri vardır. İlerde kendi torumlarımla da oynamak istiyorumi” Murat Serezli, “Oyunu olağanüstü buldum. Oyunda kilit sahne başladığından itibaren ağlamaya başladım ve sonuna kadarda ağladım” dedi. Selim Serezli “İkinci kez seyrettim. Dev oyuncu izliyorsunuz. Netice bu benim annem diye izlemiyorsunuz, ve oyunun içine girip oyunun gerçekliğini yaşıyorsunuz.”dedi.

   Behzat Uygur, “Nedim Sabanı, tebrik ediyorum. Nevra Serezli gibi bir çınarın yıllar sonra onu ikna edebilecek ve ona yakışır bir teksle, sahnede izlemek çok güzeldi. Yıllar sonra tiyatroya döndüğü için, aradaki on küsur yıl, boşa geçen yıllarmış seyirciler için. Oyun, tüm kadrosu ile müthişti” dedi

   Özlemle geçmişe de ışık tutan oyunun galasında, özel olarak hazırlanan gala mekanında misafirlere pamuk şeker, ve renk renk macun şekerler ikram edildi. Oyun sonrası gerçekleşen kokteyl alanında, misafirlerin oyuncuları tebrik etmesiyle son buldu.

   Ve oyunu izleyen konukların ortak düşüncesi, “bu muhteşem oyunda asıl kazananın iyilik olduğunu ve iyiliğe odaklanan tiyatro eserlerini özlediklerini” söylediler.

Son Güncelleme: 29.01.2020 08:39
Anahtar Kelimeler:
AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR
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