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Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi

63 eserin ünlü yazarı Akif Manaf’ın Özlü Sözler kitabı tam 73 dile çevrildi.

Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi

63 eserin ünlü yazarı Akif Manaf’ın Özlü Sözler kitabı tam 73 dile çevrildi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 16:09
Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi

Akif Manaf yeni bir Guinness rekorunu gerçekleştirdi

Akif Manaf’ın en çok okunan kitapları arasında yer alan “Özlü Sözler” ilk defa 2013 yılında yayınlandı. Yurtdışında da çok sayıda okuru olduğu bilinen yazarın bu kitabı, gelen talepler doğrultusunda 2017 yılından beri 73 dile daha çevrildi. 

Daha önce bu alanda yazılmış hiçbir kitabın bu kadar çok dile çevrilmemiş olmasından dolayı rekor başvurusu yapılan Guinness, başvuruyu incelemeye aldı. Birkaç ay içinde kesinleşmesi beklenen rekor için Akif Manaf’a bir sertifika verilecek.

Özlü Sözler kitabı, Akif Manaf’ın yaşam, sevgi, barış gibi temalar üzerine söylediği aforizmaları içeriyor. 

Rekor kıran Özlü Sözler kitabının Türkçe’den çevrildiği diller:  


Fransızca, Özbekçe, Urduca, Estonca, Tacikçe, İspanyolca, Bulgarca, Azerice, Almanca, Romence, Arapça, Kazakça, Flemenkçe, Hintçe, Portekizce, Lehçe, Kırgızca, Vietnamca, Norveçce, Arnavutça, Macarca, İsveççe, Tayca, Farsça, Çince, Japonca, Korece, Belarusça, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Litvanca, Fince, Ermenice, Kmerce, Gürcüce, Makedonca, Letonca, İngilizce, Danca, Türkmence, Boşnakça, Slovence, Bahasa, Lazca, Katalanca, İgbo, Rusça, Malgaşça, Amharca, Yunanca, İbranice, Karadağca, Sırpça, Hırvatça, Bengalce, Tagalogca, Kürtçe, Moğolca, Ukraynaca, Malayca, Hausaca, Abhazca, Nepalce, Tatarca, Çerkesce, Peştuca, Svahilice, Somalice, Darice, Zazaca, Pencapça, Teluguca.

Akif Manaf, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim üzerine yazdığı kitaplarla tanınıyor. Bugüne kadar 63 eseri yayınlanan yazarın, Özlü Sözler dışında “Yoga Nedir? Ne Değildir?”, “Tekâmül Nedir ve Nasıl Tekâmül Edilir?” , “Değişim Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?” gibi başka kitapları da İngilizce, Almanca, Yunanca ve Rusça dillerine çevrilmiş durumda. 
 
Kitabı en çok dile çevrilen Türk yazarı

Akif Manaf, 73 farklı dile çevrilen “Özlü Sözler” kitabıyla, bir kitabı en çok yabancı dile çevrilen Türk yazarı olma özelliğini de kazandı. Orhan Pamuk, Orhan Kemal gibi kitapları onlarca dile çevrilmiş dünyaca ünlü yazarlarımızı da geride bırakmış oldu. 
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Son Güncelleme: 30.10.2019 19:02
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