Ardahan’ın En Lezzetli Yöresel Yemekleri

Ardahan, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan, özel bir kenttir. Gürcistan sınırına yakın olan bu şehirde geçim hayvancılıkla ve tarımla sağlanır. Bu il geçim kaynaklarına bağlı olarak oldukça geniş bir yöresel mutfağa sahiptir.

Peki, eğer bir gün yolunuz bu şehrin sokaklarına düşerse hangi lezzetleri denemelisiniz? Ardahan yöresi yemekleri denilince aklınızda herhangi bir yerel lezzet canlanıyor mu? Mutfağında Doğu Anadolu’nun izlerini taşıyan Ardahan’da çorbasından tut tatlısına, etli yemeğinden hamur işi lezzetine kadar pek çok seçenek bulabilirsiniz. Eğer bu güzide ilin özel lezzetlerini merak ediyorsanız aşağıda yer alan yazımıza bir göz atın. Sizin için araştırdık ve derledik: İşte Ardahan’ın en öne çıkan lezzetleri!

İçleri Isıtan Bir Lezzet: Helle Aşı

Şehrin ‘şifalı çorba’ olarak nitelendirdiği bir lezzet olan helle aşı, yöre halkı tarafından sevilerek tüketilen inanılmaz lezzetlerden biridir. Günün her saati yenilebilecek olan bu çorba sadece Ardahan’da değil, Doğu Anadolu Bölgesi’nin diğer şehirlerinde de sıkça tercih edilir. Fiyatı oldukça makul olan helle aşına, Ardahan’ın merkezi lokantalarında denk gelmeniz mümkündür. Kış aylarının vazgeçilmezi olan helle aşı, haşlanan yeşil mercimeklerin, su ve kavrulmuş unla birlikte pişirilmesiyle yapılır. Eğer bir gün yolunuz bu güzide ilin sokaklarına düşerse bu leziz çorbayı denemeden dönmeyin.

Hamur İşi Sevenlere: Ardahan Ketesi

Ülkede bazı şehirlerin yöresel mutfağında karşımıza çıkan keteye elbette ki Ardahan’ın mutfağında da denk geliyoruz. Özel günlerin vazgeçilmezi olan bu keteyi bir de Ardahan’da deneyin. Yöre halkının misafir ağırlamak için tercih ettiği bu lezzete şehrin bazı lokantalarında da denk gelmeniz mümkündür. Eğer yolunuz bu güzide ile gelirse, Ardahan ketesinin tadına bakabilir ve rahatlıkla diğer yörelerin keteleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Lezzetine Doyum Olmayan: Kelecoş

Oldukça ilginç bir isme sahip olan Kelecoş yemeği, bazı illerde ‘keledoş’ veya ‘keleçaşı’ olarak da nitelendirilir. Kelecoş yemeği, hem Ardahan’da hem de Elazığ ve diğer illerde sıkça tüketilir. Açılan yufkaların üzerine kavrulmuş kuşbaşı etin dökülmesiyle yapılan bu yemek, üzerine mis gibi sıcacık tereyağı dökülerek daha enfes bir hale gelir. Akşam sofralarının vazgeçilmesi olan kelecoş, oldukça doyurucu olmasıyla da bilinir. Ardahan’ın en leziz yöresel tatlarından olan bu yemeği yanında ayranla tüketmenizi öneririz.

Enfez Lezzetiyle: Feselli

Sadece Ardahan’da değil bazı yörelerde de sıkça yapılan ve tüketilen bu hamur işinin tadı, Ardahan’da bir başkadır. Ramazan ayının vazgeçilmezi feselli, Ardahan’a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken o meşhur lezzetlerden biridir. Yanına aldığınız sıcak bir bardak çayla lezzetini ikiye katlayacağınız bu hamur işi genelde öğle saatlerinde tüketilir. Eğer şu sıralar Ardahan’a gitme fırsatınız yoksa ama bu yerel lezzeti muhakkak denemek istiyorsanız tarifdefteri.net sitesini ziyaret edebilir ve feselliyi sofranıza getirebilirsiniz.

Bir şehri tanımanın yolu o şehrin sokaklarını gezmek ve havasını solumak değildir. Eğer o şehirle bütünleşmek istiyorsanız kültürünü benimsemeli ve yöresel yemeklerini denemelisiniz.