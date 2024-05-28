Aritmi sergi konuşmalarının ilki 1 Haziran Cumartesi günü

Serinin önümüzdeki programlarında, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel Perili Köşk’te gerçekleşecek.

Aritmi sergi konuşmaları

Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor.

Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.

Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.

Aritmi sergi konuşmaları III

Tarih: 1 Haziran 2024

Saat: 14:00-16:00

Moderatör: Alice Sharp

Konuşmacılar: Prof. Dr. Muharrem Balcı, Güneşin Aydemir

Not: Etkinlik dili İngilizcedir. Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Aritmi sergi konuşmaları IV

Tarih: 8 Haziran 2024

Saat: 14:00-16:00

Moderatör: Sinan Eren Erk

Konuşmacılar: Doç. Dr. Ebru Yetişkin, Ekmel Ertan