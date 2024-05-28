Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Aritmi sergi konuşmalarının ilki 1 Haziran Cumartesi günü

“Yarınları Duymak” başlıklı seride, geçici sergi Mat Collishaw: Aritmi ve koleksiyon sergisi Dijital Mitolojiler’in ortaya koyduğu düşünsel bağlam, farklı disiplinlerden bilim insanları, akademisyenler ve uzmanların bakış açılarıyla tartışılıyor. 

28 Mayıs 2024 Salı 10:13
Aritmi sergi konuşmalarının ilki 1 Haziran Cumartesi günü






Aritmi sergi konuşmalarının ilki 1 Haziran Cumartesi günü

Serinin önümüzdeki programlarında, Mat Collishaw’un yakın dönem işlerini izleyicilere sunan Aritmi’nin çok disiplinli bir yaklaşımla tartışmaya açılacağı iki panel Perili Köşk’te gerçekleşecek.

Aritmi sergi konuşmaları        

Aritmi sergisinin ele alınacağı konuşmalar, çıkış noktasını deniz ekosistemlerinden alıyor ve kültürel, bilimsel, teknolojik ve teorik bağlantıları keşfederek karşılıklı ilişkilerden oluşan bir düşünsel akış oluşturmayı hedefliyor. 

Sanatın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya olduğumuz büyük tehditleri anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğinin sorgulanacağı ilk panel 1 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’da gerçekleşecek. Alice Sharp’ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelin konuşmacıları, Aritmi sergi kitabının da yazarları arasında bulunan, hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem Balcı ve sivil toplum faaliyetlerini ekoloji alanında sürdüren, gıda aktivisti Güneşin Aydemir. Panelde, doğaya ilişkin geçmiş ve güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak doğal sistemlerimizde bozulma ve kaosa neden olan iklim değişikliği tartışılacak.

Aritmi sergi konuşmaları kapsamında 8 Haziran Cumartesi günü saat 14:00’da düzenlenecek ikinci panelin moderatörlüğünü küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk üstleniyor. Panelde, Doç. Dr. Ebru Yetişkin ile küratör, sanat yöneticisi, sanatçı ve eğitimci Ekmel Ertan, teknolojinin günümüzde sanat, bi̇li̇m ve i̇klimle nasıl etkileşimler içine girdiğini ve bu etkileşimlerin geleceğini tartışmaya açacaklar.

Aritmi sergi konuşmaları III

Tarih: 1 Haziran 2024

Saat: 14:00-16:00

Moderatör: Alice Sharp    

Konuşmacılar: Prof. Dr. Muharrem Balcı, Güneşin Aydemir

Not: Etkinlik dili İngilizcedir. Türkçeye ardıl çeviri yapılacaktır.

Aritmi sergi konuşmaları IV

Tarih: 8 Haziran 2024

Saat: 14:00-16:00

Moderatör: Sinan Eren Erk

Konuşmacılar: Doç. Dr. Ebru Yetişkin, Ekmel Ertan   

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri
Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri
Rehberli sergi turu | Tohumlar ve Metaforlar
Rehberli sergi turu | Tohumlar ve Metaforlar
Beril Kayar, yetim ata sahiplendi
Beril Kayar, yetim ata sahiplendi
İstanbul Modern Sinema’da 2023’ün en iyi 5 filmi
İstanbul Modern Sinema’da 2023’ün en iyi 5 filmi
“Timsah Ateşi” oyunu 31 Mayıs’ta İzmir’de
“Timsah Ateşi” oyunu 31 Mayıs’ta İzmir’de
Sillyon Antik Kenti, OPET ile gün yüzüne çıkıyor
Sillyon Antik Kenti, OPET ile gün yüzüne çıkıyor
İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk
İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk
‘13. Kat’ resim sergisi açıldı
‘13. Kat’ resim sergisi açıldı
Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi
Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi
Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak
Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim