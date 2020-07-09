Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan “Anadolu Ödülleri”

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla Anadolu Ödülleri’ni hayata geçiriyor. Her yıl Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon olmak üzere toplam 5 ayrı dalda verilecek ödüllerin ana sponsorluğunu Doğan Holding üstleniyor. Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak.



Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek üzere “Anadolu Ödülleri” verecek. Ödüllerin Seçici Kurulu’nda, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül yer alacak. Ödül heykeli Osman Dinç imzasını taşıyacak. Anadolu Ödülleri’nin logosunu ve görsel kimliğini ise Savaş Çekiç tasarladı.



Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusudiyor ve ekliyor:

Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı projeye katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ediyor: “Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kültürel hayatın merkezde toplandığı bir dönemde, Bayburt’ta doğduğu köye kazandırdığı Baksı Müzesi ile Anadolu’nun bozkırında da kültürel imkan olduğunu, bu sayede yerelde olumlu yönde dönüşüm yaratılabileceğini kanıtlamıştır. Doğan Grubu’nun kökleri, kadim Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerine uzanıyor. Bize miras kalan bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmak ve ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Anadolu Ödülleri’ne verdiğimiz destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz.”





Anadolu Ödülleri projesinin çıkış noktası ödül şartnamesinde şöyle ifade ediliyor: “Anadolu’yu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitlilik ve zenginliğin temel kaynağı olarak görüyoruz. Bu birikimi çağın dinamikleriyle yoğurma sorumluluğunun ise öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanlara ait olduğuna; bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.”



Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri’nde, sergi ve bienal benzeri projeler Süreli Etkinlikler kategorisinde; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise Gösteri Sanatları kategorisinde yarışacak. Ödül programı bünyesindeki tüm kategoriler hem bireysel hem kurumsal başvurulara açık olacak. Aday gösterilen projelerde son beş yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranacak. Başvurular, www.baksi.org üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi ile gerçekleşecek. Adaylık başvurularının kabulü, çevrimiçi olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 10 Ekim 2020’de sona erecek.

BEGÜM DOĞAN FARALYALI

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın öyküsü, köklerine ve Anadolu’nun ortak değerlerine sahip çıkan bir sanatçının öyküsüdür. Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kültürel hayatın merkezde toplandığı bir dönemde, Bayburt’ta doğduğu köye kazandırdığı Baksı Müzesi ile Anadolu’nun bozkırında da kültürel imkan olduğunu, bu sayede yerelde olumlu yönde dönüşüm yaratılabileceğini kanıtlamıştır. Baksı Müzesi, sanatın bütün meselesinin ‘anlama çabası’ olduğundan hareketle ait olduğu toprakların insanının değerlerinin farkında olarak ve onlara saygı duyarak 10 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Değer odaklı yönetime inanan, ülkemizin, insanımızın, toprağımızın, doğamızın ve köklerimizin kıymetini bilen ve faaliyetlerini ilke edindiği değerler çerçevesinde sürdüren bir şirketler grubu olarak, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunacak Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Doğan Grubu’nun kökleri, kadim Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerine uzanıyor. Bize miras kalan bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmak ve ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Gerek toplumsal fayda anlayışımızın yansıması olan Aydın Doğan Vakfı, gerekse 2016’da toplumumuzun ortak Türkiye hayalinde buluşmasına katkı vermek amacıyla başlattığımız Ortak Değerler Hareketi çalışmalarını sürdürürken, Anadolu Ödülleri’ne verdiğimiz destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın çalışmalarıyla Baksı Müzesi’nin insana ve uygarlığa doğru gitme çabasını önemsiyor, bu yolda birlikte güçlü bir adım atmaktan onur duyuyoruz.

Anadolu Ödülleri Basın Duyurusu / 9 Temmuz 2020

PROF. DR. HÜSAMETTİN KOÇAN

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucusu

Baksı Kültür Sanat Vakfı olarak, kuruluş ve varoluş amacımız doğrultusunda, kendimize ilke edindiğimiz değerleri yaşatmak ve Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla Anadolu Ödülleri’ni hayata geçiriyoruz.

Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm yönlerin ortasında bir köprü ve kadim bir rota olan Anadolu’yu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitlilik ve zenginliğin temel kaynağı olarak görüyoruz. Bu birikimi çağın dinamikleriyle yoğurma sorumluluğunun ise öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanlara ait olduğuna; bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda hayata geçirdiğimiz ve her yıl gerçekleştireceğimiz Anadolu Ödülleri ile bu toprakların kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek istiyoruz.

Anadolu hiçbir kültürü dışlamayan, tüm farklılıklara bir arada yaşama şansı sunan, ‘öteki’nin olmadığı bir anlayışı simgeliyor, kültürel hafızanın devamlılığını ortaya koyuyor. Baksı fikrinin temel yaklaşımı da, varoluşunun özü de budur.

Bu yüzden Anadolu Ödülleri, bu toprakların birikimine saygı gösteren yaratımları destekleyecek. Büyük ya da küçük değil, ‘özgün’ olanı, bireysel değil toplumsal faydayı gözetecek. Yalnızca yerele değil uluslararası alana da katkı üreteni önceliklendirecek ve elbette bütün bu süreçte sürdürülebilirliğin sağlanması koşulunu arayacak.

Gittikçe dijitalleşen, değişen, hızına yetişmekte zorlandığımız günümüz dünyasında, yerel birikimlere, kentsel ve kırsal hafızaya sahip çıkmak daha da önem arz ediyor. Bu saptamadan hareketle Anadolu Ödülleri’nin sürdürülebilir bir kültür ortamı için anlamlı katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Anadolu Ödülleri Basın Duyurusu / 9 Temmuz 2020