Belgesel | Kalori Yakan Restoran ve Ağrı Kesici Bağımlılığı BBC Earth’te

Belgesel | Kalori Yakan Restoran ve Ağrı Kesici Bağımlılığının Çarpıcı Hikayesi Ekim’de BBC Earth’te



BBC Earth, güncel konu başlıkları ile dikkat çekici belgeselleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Ekim ayında izleyicilerle buluşacak “Kalori Yakan Restoran” belgeseli de bunlardan biri. Belgesel, kilo almayı tetikleyen etkenleri bilimsel araştırmaların ışığında, eğlenceli bir şekilde ele alıyor. “Ağrı Kesicilere Bağımlılık- Opioid Krizi” belgeselinde ise gün geçtikçe artan ağrı kesici kullanımının nedenleri ve etkileri araştırılıyor. BBC Earth’ün vazgeçilmez tarih belgeselleri arasında ise bu ay “Vikingler” evlerimize konuk oluyor. Belgesel, bu savaşçı ve sert mizaçlı ırk hakkındaki gerçekleri İstanbul’dan İzlanda’ya uzanan rotalarında detaylarıyla gün yüzüne çıkartıyor. BBC Earth, Digiturk 183.,Tivibu 110. ve Dsmart 56. kanallarından izlenebiliyor.

Kalori Yakan Restoran

Yapılan bilimsel araştırmalar, vücudumuzdaki fazla kaloriyi yakmak için yapmamız gereken egzersizler gösterildiğinde, yüzde 20’ye kadar daha az yemeyi seçtiğimizi gösteriyor. Bu araştırmalar üzerine Fred Sirieix ve GP Zoe Williams sıra dışı konseptli bir restoran açıyor.

Ağrı Kesicilere Bağımlılık- Opioid Krizi

Bu ilginç restoranda yemek yiyenler tarafından sipariş edilen ve tüketilen her bir kaloriyi yakmaya hazır sporseverler spor aletleri üstünde ter döküyorlar. Belgeselde,nasıl çalıştığını, neden kilo aldığımızı hatta sağlıklı bir bağırsağın yağ yakımında ne kadar etkili olduğunu da araştırıyor. Bilimsel verileri eğlenceli içerikle harmanlayan yapım 4 Ekim Pazar günü saat 23:10’daekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Reçeteli ya da reçetesiz ağrı kesici kullanımı tüm dünyada giderek artış gösteriyor. Bu durum ülkemizde de farklı değil, Türkiye Eczacılar Birliği’nin 2019 ilaç pazarı raporunda ağrı kesici kullanımındaki artışa dikkat çekiliyor. Bu güncel konunun ele alındığı belgeselde, Dr. Michael Mosley ağrı kesici kullanımının arkasında yatan nedenleri ve reçeteli ağrı kesicilerin etkinliği ile ilgili gerçeği ortaya çıkarıyor. Ağrı kesici bağımlısı bir kısım insanın ağrı kesici olmadan da ağrılarını yönetmek için nasıl yeni yollar aradığının da anlatıldığı yapım 11 Ekim Pazar günü saat 22.50’de BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

Gerçek Vikingler ile tanışmanın zamanı

Tarihin kana susamış korsanlar olarak gördüğü Vikingler’in hikayesi bu belgeselde yeniden ele alınıyor. Vikingler nereden geldi, gerçekte nasıl yaşadı ve onları böylesine sıra dışı bir keşif yolculuğuna çıkaran nedenler nelerdi? Serbest arkeolog ve yazar olan Neil Oliver tüm bu soruların ışığında İzlanda’dan İstanbul'a uzanan bir rotada Vikingler hakkındaki gerçeği araştırmayı amaçlıyor. Yapım, 11 Ekim Pazar günü saat 22:00’de BBC Earth ekranlarında seyircisiyle buluşacak.