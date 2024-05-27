Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beril Kayar, yetim ata sahiplendi

Oyuncu Beril Kayar'dan alkışlanacak hareket, rüyalarına giren yetim atın dokunaklı hikayesi için belgesel çekti.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:25
Beril Kayar, yetim ata sahiplendi






Beril Kayar, yetim ata sahiplendi


Ünlü oyuncu Beril Kayar, Yetimo belgeseli hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kayar, "Bu proje, 'Belgesel çekelim' diye başlamadı. Bir çekim sırasında çiftlikte bir ata âşık oldum. At yetimdi. Kaan Müjdeci ile birlikte bu atı sahiplendik. Yönetmen Çağdaş Erdoğan, bu hikayeye inandı ve çekmek istedi. Bir anda kendimizi belgeselin içinde bulduk. İnsanlarla buluşunca, duygusal ve güzel tepkiler aldık. Oğlumun hikayesini 140journos'un YouTube kanalından izleyebilirler," dedi.

HAYALİM ATIMLA ORMANDA GEZMEK

Annesiz bir at olduğunu belirten Kayar, "Şu an keyfi yerinde... Güzel bir çiftlikte, Ercan Sipahi'nin gözetiminde eğitim alıyor. Hayalim, atıma binmek ve ormanda gezmek. Onun sağlıklı olması benim için en önemlisi," diye konuştu.

Attan Öte Bir Hikaye...

"Bir canlıya hayat vermek size neler hissettirdi?" sorusuna Kayar, "Bir insanın başka bir canlıya dokunması tarif edilemez bir şey. Attan öte bir hikaye bu... Onu tekrar görene kadar hep rüyama girdi. Ölecek mi, hayatta mı kalacak süreci gergin geçti. Baya zordu. Belgeselden daha zor bir süreç oldu," yanıtını verdi.

Çiftlik Hayali

Çiftlik hayali olan Kayar, "Bir de onun kardeşi var. Onların ve sahipsiz hayvanların rahat edebileceği bir yer olması halen hayalimiz," açıklamasını yaptı. Beril Kayar'ın bu duyarlı ve etkileyici hikayesi, izleyicilerin kalbinde derin izler bırakmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Beril Kayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Modern Sinema’da 2023’ün en iyi 5 filmi
İstanbul Modern Sinema’da 2023’ün en iyi 5 filmi
“Timsah Ateşi” oyunu 31 Mayıs’ta İzmir’de
“Timsah Ateşi” oyunu 31 Mayıs’ta İzmir’de
Sillyon Antik Kenti, OPET ile gün yüzüne çıkıyor
Sillyon Antik Kenti, OPET ile gün yüzüne çıkıyor
İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk
İtalyan Kültür Merkezi'nde geçmişe yolculuk
‘13. Kat’ resim sergisi açıldı
‘13. Kat’ resim sergisi açıldı
Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi
Tuba Önder Demircioğlu’nun yeni sergisine yoğun ilgi
Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak
Inspera Bodrum, mayıs ayında Yazar Buket Uzuner'i ağırlayacak
Ali İsmail Türemen'in sergisi Galeri Selvin Arnavutköy'de açılıyor
Ali İsmail Türemen'in sergisi Galeri Selvin Arnavutköy'de açılıyor
Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçları açıklandı
Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçları açıklandı
Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede 
Musıki Eğitim Vakfı Gençlik Tiyatrosu | Ah Şu Gençler”le Sahnede 
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim