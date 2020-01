Bilkent Müzik Günleri Başlıyor

Barok Şan Gecesi Umut Kosman & Con Fuoco

Umut Kosman, bariton

Ayşe Özge Erdem, keman

Çise Korkmaz, keman

Yeliz Özkaya, viyola

Zeynep Aslı Gültekin, viyolonsel

Malahat İsmayilova, piyano G. F. Handel | Le Rejouissance

G. F. Handel | Arrival of the Queen

G. F. Handel | Hornpipe

G. F. Handel | Xerse, Ombra mai fu

A. Stradella | Pieta Signore

A. Vivaldi | Il Guistino, Vedro con mio diletto

J. P. Lully | Marche pour la ceremonie des turcs

P. Nardini | Kuartet No.2, Do majör

A. Vivaldi | Passacaglia “Piango gemo sospiro”

A. Vivaldi | Bajazet, D’ove la figlia

A. Vivaldi | Tito Manlio, Se il cor guerriero

Düzenlemeler: Umut Kosman Ometis

İrem Kırgız, soprano

Elif Canbazoğlu, alto

Esra Gökoğlu, keman

Tangör Ertaş, keman

Murat Cangal, viyola

Onur Şenler, viyolonsel

Seçil İrem Keskin, kontrbas G.B. Pergolesi | Stabat Mater