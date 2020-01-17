Bilkent Müzik Günleri Başlıyor





Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından düzenlenen Bilkent Müzik Günleri sekiz konserden oluşuyor. Sanat Direktörlüğünü Kağan Korad’ın yaptığı etkinlik, zengin repertuvarıyla klasik Batı müziğinin en önemli dallarından biri olan oda müziğine dikkat çekmeyi ve bu alanda faaliyet gösteren grupları destekleyerek müzikseverlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bilkent Müzik Günleri iki ay boyunca her Çarşamba günü gerçekleştirilecek 8 konserden oluşuyor. Bilkent Konser Salonundaki konserlere 14 oda müziği topluluğu ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası katılacak. Konserlerde Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri, hocaları, mezunları ve profesyonel sanatçılar aynı sahnede buluşacak.

Bilkent Müzik Günleri 5 Şubat’ta Onur Türkeş (flüt), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Başar Can Kıvrak’dan (piyano) oluşan Nero Trio ile Hüseynali Hüseynaliyev (keman), Süleyman Babakişizade (keman), Üzeyir Mahmudbeyli (viyola), Katryna Klymenko (viyolonsel) ve Tofiq Şıhıyev’den (piyano) oluşan Quintet Bakü’nün konseri ile başlayacak. Konserde C.M. von Weber ve N. Kapustin’in Trioları ile Shostakovich’in Piyanolu Beşlisi seslendirilecek.

12 Şubat tarihindeki ikinci konserde Yağızcan Keskin (klarnet), Ferec Necef (viyolonsel) ve Tayfun İlhan’dan (piyano) oluşan Aden Trio, Mozart’ın "Kegelstatt" başlıklı Triosu ile Beethoven’in Op.11, Triosunu seslendirecek. Konsere katılacak diğer grup Hande Dalkılıç ile Nemeth Quartet. Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Aybulus (keman), Elena Ünaldı (viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili’den (viyolonsel) oluşan topluluk, piyanist Hande Dalkılıç ile birlikte Dvorak’ın Op.81, Piyanolu Beşlisini yorumlayacak.

19 Şubat tarihindeki konser “Barok Şan Gecesi” başlığını taşıyor. Bariton Umut Kosman, Ayşe Özge Erdem (keman), Çise Korkmaz (keman), Yeliz Özkaya (viyola), Zeynep Aslı Gültekin (viyolonsel) ve Malahat İsmayilova’dan (piyano) oluşan grup Con Fuoco ile birlikte Handel, Vivaldi, Lully, Stradella ve Nardini’nin opera aryalarını seslendirecek. Konserin ikinci yarısında Ometis, Pergolesi’nin Stabat Mater’ını yorumlayacak. Omenis, İrem Kırgız (soprano), Elif Canbazoğlu (alto), Esra Gökoğlu (keman), Tangör Ertaş (keman), Murat Cangal (viyola), Onur Şenler (viyolonsel) ve Seçil İrem Keskin’den (kontrbas) oluşuyor.

29 Şubat tarihindeki konser Bilkent Üniversitesinin kurucusu İhsan Doğramacı anısına gerçekleştirilecek. “Hoca Bey'e Saygı” başlıklı konserde Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasını Işın Metin yönetecek. Konserde Beethoven’in Leonore Uvertürü No.3 ile Mozart’ın "Haffner" başlıklı 35. Senfonisi seslendirilecek. Konserin solisti seçmeleri kazanan Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden belirlenecek.

4 Mart’ta Onur Türkeş (flüt), Orhan Çelebi (viyola) ve Merve Kocabeyler’den (arp) oluşan Trio Echo, Debussy’nin Flüt, Arp ve Viyola için Sonatı ile İbert’in Deux Interludes başlıklı yapıtını seslendirecek. Bilkent Senfoni Orkestrası üyeleri Eren Kuştan (keman), Nazik Rahmedova (keman), Elif Kuştan (viyola) ve Yiğit Ülgen’den (viyolonsel) oluşan Bir Quartet, Ravel’in Fa majör Dörtlüsünü icra edecek.

11 Mart konseri “250 Yılın Ardından Beethoven” başlığıyla, tüm dünyada 250. doğum yılı kutlanan büyük besteciye adanıyor. Konserde İlhan & Karataş & Dizmen Trio Beethoven’in "Hayalet" başlıklı Re majör Piyanolu Triosunu (Op.70 No.1); Szczecin Philharmonic Wind Sextett, Beethoven ve Krommer’in altılılarını seslendirecek. Grup Piotr Wybraniec (klarnet), Krzysztof Krzyżewski (klarnet), Cyprian Święch (fagot), Gül Gizem Birçek Święch (fagot), Dawid Kostrzewa (korno) ve Radosław Zamojski’den (korno) oluşuyor.

18 Mart’ta gerçekleştirilecek “Genç Yıldızlar” konserinde Bilkent seçmelerini kazanan grup ve AGSO Nefesli Beşlisi ile piyanist Tuna Bilgin yer alacak. Ada Dinçer (flüt), Ogün Koyunoğlu (obua), Efil Özdemir (klarnet), Melisa Büyükyörük (fagot) ve Tuğçe Divrik’ten (korno) oluşan AGSO Nefesli Beşlisi Poulenc ve Thuille’nin eserlerini seslendirecek.

25 Mart tarihinde “Andalucia'dan Beatles'a” başlıklı konser ile Bilkent Müzik Günleri sona erecek. Konserde yer alan ilk grup Q-Art ile gitar sanatçısı Kağan Korad. Esra Gökoğlu (keman), Emel Özer (keman), Murat Cangal (viyola), Demet Gökalp (viyolonsel), Hacer Özlü (kontrbas) ve Soner Özer’den (perküsyon) oluşan topluluk Kağan Korad ile birlikte Albeniz’in Tres Piezas Espanolas, de Falla’nın Danza Del Molinero, Bizet’nin Carmen Suite eserlerini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında gitarist Cem Çeliksırt ile Bilkent Senfoni Orkestrası üyeleri Irina Nikotina (keman), Feruza Abdullayeva (keman), Emre Akman (viyola) ve Serdar Rasul’dan (viyolonsel) oluşan Bilkent Pro, Leo Brouwer’in Beatles "From Yesterday to Penny Lane" isimli eserini yorumlayacak.

5 Şubat – 25 Mart 2020 tarihleri arasında Bilkent Konser Salonunda saat 20.00’de başlayacak konserlerin biletleri bilet.bilkent.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Konserlerden bir saat önce Tunus Caddesi ve Bahçelievler’den (DSİ misafirhanesi önü) hareket eden ücretsiz servisler izleyicileri Bilkent Konser Salonuna ulaştıracaktır.

Bilkent Müzik Günleri V

5 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Işık ve Karanlık Nero Trio

Onur Türkeş, flüt

Poyraz Baltacıgil, viyolonsel

Başar Can Kıvrak, piyano C.M. von Weber | Trio, Sol minör, Op.63

N. Kapustin | Trio, Op.86 Quintet Bakü

Hüseynali Hüseynaliyev, keman

Süleyman Babakişizade, keman

Üzeyir Mahmudbeyli, viyola

Katryna Klymenko, viyolonsel

Tofiq Şıhıyev, piyano D. Shostakovich | Piyanolu Beşli, Sol minör, Op.57

12 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Zirvede Aden Trio

Yağızcan Keskin, klarnet

Ferec Necef, viyolonsel

Tayfun İlhan, piyano W.A. Mozart | Trio, KV.498 “Kegelstatt”

L. van Beethoven | Trio, Si bemol majör, Op.11 Hande Dalkılıç ve Nemeth Quartet

Gülen Ege Serter, keman

Şeniz Aybulus, keman

Elena Ünaldı, viyola

Mutlu Varlık Kocaili, viyolonsel

Hande Dalkılıç, piyano A. Dvorak | Piyanolu Beşli, La majör, Op.81

19 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Barok Şan Gecesi Umut Kosman & Con Fuoco

Umut Kosman, bariton

Ayşe Özge Erdem, keman

Çise Korkmaz, keman

Yeliz Özkaya, viyola

Zeynep Aslı Gültekin, viyolonsel

Malahat İsmayilova, piyano G. F. Handel | Le Rejouissance

G. F. Handel | Arrival of the Queen

G. F. Handel | Hornpipe

G. F. Handel | Xerse, Ombra mai fu

A. Stradella | Pieta Signore

A. Vivaldi | Il Guistino, Vedro con mio diletto

J. P. Lully | Marche pour la ceremonie des turcs

P. Nardini | Kuartet No.2, Do majör

A. Vivaldi | Passacaglia “Piango gemo sospiro”

A. Vivaldi | Bajazet, D’ove la figlia

A. Vivaldi | Tito Manlio, Se il cor guerriero

Düzenlemeler: Umut Kosman Ometis

İrem Kırgız, soprano

Elif Canbazoğlu, alto

Esra Gökoğlu, keman

Tangör Ertaş, keman

Murat Cangal, viyola

Onur Şenler, viyolonsel

Seçil İrem Keskin, kontrbas G.B. Pergolesi | Stabat Mater

29 Şubat 2020 Cumartesi, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Hoca Bey’e Saygı Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası

Işın Metin, şef

Bilkent Seçmeleri Kazananı L. van Beethoven | Leonore Uvertürü No.3, Op.72b

W.A. Mozart | Senfoni No.35, Re majör, KV.385 “Haffner”

4 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

İzlenimler Trio Echo

Onur Türkeş, flüt

Orhan Çelebi, viyola

Merve Kocabeyler, arp C. Debussy | Flüt, Arp ve Viyola için Sonat

J. İbert | Deux Interludes Bir Quartet

Eren Kuştan, keman

Nazik Rahmedova, keman

Elif Kuştan, viyola

Yiğit Ülgen, viyolonsel M. Ravel | Kuartet, Fa majör

11 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

250 Yılın Ardından Beethoven İlhan & Karataş & Dizmen Trio

Yiğit Karataş, keman

Sinan Dizmen, viyolonsel

Tayfun İlhan, piyano L. van Beethoven | Piyanolu Trio, Re majör, Op.70 No.1 “Hayalet” Mesmerism

İlayda Yılmaz, klarnet

Zeynep Bilgesu Bozkaplan, fagot

İrem Gürsoy, korno

İdil Arıcan, keman

Nilsu Erten, viyola

İdil Bursa, viyolonsel

Doğukan Pahsa, kontrbas L. van Beethoven | Yedili, Mi bemol majör, Op.20

18 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Genç Yıldızlar Bilkent Seçmelerini Kazanan Grup AGSO Nefesli Beşlisi & Tuna Bilgin

Ada Dinçer, flüt

Ogün Koyunoğlu, obua

Efil Özdemir, klarnet

Melisa Büyükyörük, fagot

Tuğçe Divrik, korno

Tuna Bilgin, piyano F. Poulenc | Altılı, Op.100

L. Thuille | Altılı, Op.6

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu