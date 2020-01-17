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Bilkent Müzik Günleri Başlıyor

Bilkent Müzik Günleri’nin beşincisi 5 Şubat – 25 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

17 Ocak 2020 Cuma 15:43
Bilkent Müzik Günleri Başlıyor

Bilkent Müzik Günleri Başlıyor


 

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından düzenlenen Bilkent Müzik Günleri sekiz konserden oluşuyor. Sanat Direktörlüğünü Kağan Korad’ın yaptığı etkinlik, zengin repertuvarıyla klasik Batı müziğinin en önemli dallarından biri olan oda müziğine dikkat çekmeyi ve bu alanda faaliyet gösteren grupları destekleyerek müzikseverlerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bilkent Müzik Günleri iki ay boyunca her Çarşamba günü gerçekleştirilecek 8 konserden oluşuyor. Bilkent Konser Salonundaki konserlere 14 oda müziği topluluğu ve Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası katılacak. Konserlerde Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri, hocaları, mezunları ve profesyonel sanatçılar aynı sahnede buluşacak.

Bilkent Müzik Günleri 5 Şubat’ta Onur Türkeş (flüt), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Başar Can Kıvrak’dan (piyano) oluşan Nero Trio ile Hüseynali Hüseynaliyev (keman), Süleyman Babakişizade (keman), Üzeyir Mahmudbeyli (viyola), Katryna Klymenko (viyolonsel) ve Tofiq Şıhıyev’den (piyano) oluşan Quintet Bakü’nün konseri ile başlayacak. Konserde C.M. von Weber ve N. Kapustin’in Trioları ile Shostakovich’in Piyanolu Beşlisi seslendirilecek.

12 Şubat tarihindeki ikinci konserde Yağızcan Keskin (klarnet), Ferec Necef (viyolonsel) ve Tayfun İlhan’dan (piyano) oluşan Aden Trio, Mozart’ın "Kegelstatt" başlıklı Triosu ile Beethoven’in Op.11, Triosunu seslendirecek. Konsere katılacak diğer grup Hande Dalkılıç ile Nemeth Quartet. Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Aybulus (keman), Elena Ünaldı (viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili’den (viyolonsel) oluşan topluluk, piyanist Hande Dalkılıç ile birlikte Dvorak’ın Op.81, Piyanolu Beşlisini yorumlayacak.

19 Şubat tarihindeki konser “Barok Şan Gecesi” başlığını taşıyor. Bariton Umut Kosman, Ayşe Özge Erdem (keman), Çise Korkmaz (keman), Yeliz Özkaya (viyola), Zeynep Aslı Gültekin (viyolonsel) ve Malahat İsmayilova’dan (piyano) oluşan grup Con Fuoco ile birlikte Handel, Vivaldi, Lully, Stradella ve Nardini’nin opera aryalarını seslendirecek. Konserin ikinci yarısında Ometis, Pergolesi’nin Stabat Mater’ını yorumlayacak. Omenis, İrem Kırgız (soprano), Elif Canbazoğlu (alto), Esra Gökoğlu (keman), Tangör Ertaş (keman), Murat Cangal (viyola), Onur Şenler (viyolonsel) ve Seçil İrem Keskin’den (kontrbas) oluşuyor.

29 Şubat tarihindeki konser Bilkent Üniversitesinin kurucusu İhsan Doğramacı anısına gerçekleştirilecek. “Hoca Bey'e Saygı” başlıklı konserde Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrasını Işın Metin yönetecek. Konserde Beethoven’in Leonore Uvertürü No.3 ile Mozart’ın "Haffner" başlıklı 35. Senfonisi seslendirilecek. Konserin solisti seçmeleri kazanan Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerinden belirlenecek.

4 Mart’ta Onur Türkeş (flüt), Orhan Çelebi (viyola) ve Merve Kocabeyler’den (arp) oluşan Trio Echo, Debussy’nin Flüt, Arp ve Viyola için Sonatı ile İbert’in Deux Interludes başlıklı yapıtını seslendirecek. Bilkent Senfoni Orkestrası üyeleri Eren Kuştan (keman), Nazik Rahmedova (keman), Elif Kuştan (viyola) ve Yiğit Ülgen’den (viyolonsel) oluşan Bir Quartet, Ravel’in Fa majör Dörtlüsünü icra edecek.

11 Mart konseri “250 Yılın Ardından Beethoven” başlığıyla, tüm dünyada 250. doğum yılı kutlanan büyük besteciye adanıyor. Konserde İlhan & Karataş & Dizmen Trio Beethoven’in "Hayalet" başlıklı Re majör Piyanolu Triosunu (Op.70 No.1); Szczecin Philharmonic Wind Sextett, Beethoven ve Krommer’in altılılarını seslendirecek. Grup Piotr Wybraniec (klarnet), Krzysztof Krzyżewski (klarnet), Cyprian Święch (fagot), Gül Gizem Birçek Święch (fagot), Dawid Kostrzewa (korno) ve Radosław Zamojski’den (korno) oluşuyor.

18 Mart’ta gerçekleştirilecek “Genç Yıldızlar” konserinde Bilkent seçmelerini kazanan grup ve AGSO Nefesli Beşlisi ile piyanist Tuna Bilgin yer alacak. Ada Dinçer (flüt), Ogün Koyunoğlu (obua), Efil Özdemir (klarnet), Melisa Büyükyörük (fagot) ve Tuğçe Divrik’ten (korno) oluşan AGSO Nefesli Beşlisi Poulenc ve Thuille’nin eserlerini seslendirecek.

25 Mart tarihinde “Andalucia'dan Beatles'a” başlıklı konser ile Bilkent Müzik Günleri sona erecek. Konserde yer alan ilk grup Q-Art ile gitar sanatçısı Kağan Korad. Esra Gökoğlu (keman), Emel Özer (keman), Murat Cangal (viyola), Demet Gökalp (viyolonsel), Hacer Özlü (kontrbas) ve Soner Özer’den (perküsyon) oluşan topluluk Kağan Korad ile birlikte Albeniz’in Tres Piezas Espanolas, de Falla’nın Danza Del Molinero, Bizet’nin Carmen Suite eserlerini seslendirecek.

Konserin ikinci yarısında gitarist Cem Çeliksırt ile Bilkent Senfoni Orkestrası üyeleri Irina Nikotina (keman), Feruza Abdullayeva (keman), Emre Akman (viyola) ve Serdar Rasul’dan (viyolonsel) oluşan Bilkent Pro, Leo Brouwer’in Beatles "From Yesterday to Penny Lane" isimli eserini yorumlayacak.

5 Şubat – 25 Mart 2020 tarihleri arasında Bilkent Konser Salonunda saat 20.00’de başlayacak konserlerin biletleri bilet.bilkent.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Konserlerden bir saat önce Tunus Caddesi ve Bahçelievler’den (DSİ misafirhanesi önü) hareket eden ücretsiz servisler izleyicileri Bilkent Konser Salonuna ulaştıracaktır.

Bilkent Müzik Günleri V

5 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Işık ve Karanlık       

Nero Trio
Onur Türkeş, flüt
Poyraz Baltacıgil, viyolonsel
Başar Can Kıvrak, piyano

C.M. von Weber | Trio, Sol minör, Op.63
N. Kapustin | Trio, Op.86

Quintet Bakü
Hüseynali Hüseynaliyev, keman
Süleyman Babakişizade, keman
Üzeyir Mahmudbeyli, viyola
Katryna Klymenko, viyolonsel
Tofiq Şıhıyev, piyano

D. Shostakovich | Piyanolu Beşli, Sol minör, Op.57

12 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Zirvede

Aden Trio
Yağızcan Keskin, klarnet
Ferec Necef, viyolonsel
Tayfun İlhan, piyano

W.A. Mozart | Trio, KV.498 “Kegelstatt”
L. van Beethoven | Trio, Si bemol majör, Op.11

Hande Dalkılıç ve Nemeth Quartet
Gülen Ege Serter, keman
Şeniz Aybulus, keman
Elena Ünaldı, viyola
Mutlu Varlık Kocaili, viyolonsel
Hande Dalkılıç, piyano

A. Dvorak | Piyanolu Beşli, La majör, Op.81

19 Şubat 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Barok Şan Gecesi

Umut Kosman & Con Fuoco
Umut Kosman, bariton
Ayşe Özge Erdem, keman
Çise Korkmaz, keman
Yeliz Özkaya, viyola
Zeynep Aslı Gültekin, viyolonsel
Malahat İsmayilova, piyano

G. F. Handel | Le Rejouissance
G. F. Handel | Arrival of the Queen
G. F. Handel | Hornpipe
G. F. Handel | Xerse, Ombra mai fu
A. Stradella | Pieta Signore
A. Vivaldi | Il Guistino, Vedro con mio diletto
J. P. Lully | Marche pour la ceremonie des turcs
P. Nardini | Kuartet No.2, Do majör
A. Vivaldi | Passacaglia “Piango gemo sospiro”
A. Vivaldi | Bajazet, D’ove la figlia
A. Vivaldi | Tito Manlio, Se il cor guerriero
Düzenlemeler: Umut Kosman

Ometis
İrem Kırgız, soprano
Elif Canbazoğlu, alto
Esra Gökoğlu, keman
Tangör Ertaş, keman
Murat Cangal, viyola
Onur Şenler, viyolonsel
Seçil İrem Keskin, kontrbas

G.B. Pergolesi | Stabat Mater  

29 Şubat 2020 Cumartesi, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Hoca Bey’e Saygı

Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası
Işın Metin, şef
Bilkent Seçmeleri Kazananı

L. van Beethoven | Leonore Uvertürü No.3, Op.72b
W.A. Mozart | Senfoni No.35, Re majör, KV.385 “Haffner”

4 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

İzlenimler

Trio Echo
Onur Türkeş, flüt
Orhan Çelebi, viyola
Merve Kocabeyler, arp

C. Debussy | Flüt, Arp ve Viyola için Sonat
J. İbert | Deux Interludes

Bir Quartet
Eren Kuştan, keman
Nazik Rahmedova, keman
Elif Kuştan, viyola
Yiğit Ülgen, viyolonsel

M. Ravel | Kuartet, Fa majör  

11 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

250 Yılın Ardından Beethoven

İlhan & Karataş & Dizmen Trio
Yiğit Karataş, keman
Sinan Dizmen, viyolonsel
Tayfun İlhan, piyano

L. van Beethoven | Piyanolu Trio, Re majör, Op.70 No.1 “Hayalet”  

Mesmerism
İlayda Yılmaz, klarnet
Zeynep Bilgesu Bozkaplan, fagot
İrem Gürsoy, korno
İdil Arıcan, keman
Nilsu Erten, viyola
İdil Bursa, viyolonsel
Doğukan Pahsa, kontrbas

L. van Beethoven | Yedili, Mi bemol majör, Op.20

18 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Genç Yıldızlar

Bilkent Seçmelerini Kazanan Grup

AGSO Nefesli Beşlisi & Tuna Bilgin
Ada Dinçer, flüt
Ogün Koyunoğlu, obua
Efil Özdemir, klarnet
Melisa Büyükyörük, fagot
Tuğçe Divrik, korno
Tuna Bilgin, piyano

F. Poulenc | Altılı, Op.100
L. Thuille | Altılı, Op.6

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:00 | Bilkent Konser Salonu

Andalucia’dan Beatles’a

Q-Art & Kağan Korad
Kağan Korad, gitar
Esra Gökoğlu, keman
Emel Özer, keman
Murat Cangal, viyola
Demet Gökalp, viyolonsel
Hacer Özlü, kontrbas
Soner Özer, perküsyon

I. Albeniz | Tres Piezas Espanolas
M. de Falla | Danza Del Molinero
G. Bizet | Carmen Suite
Düzenlemeler: Kağan Korad

Bilkent Pro ve Cem Çeliksırt
Cem Çeliksırt, gitar
Irina Nikotina, keman
Feruza Abdullayeva, keman
Emre Akman, viyola
Serdar Rasul, viyolonsel

L. Brouwer | Beatles “From Yesterday to Penny Lane” 
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Son Güncelleme: 17.01.2020 16:11
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