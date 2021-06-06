Burcu Perçin ile yağlıboya tekniği atölyesi

İstanbul Modern, Borsa İstanbul’un sponsorluğunda gerçekleştirilen Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri’nde katılımcıları sanat dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatseverler 10 Haziran’da Burçin Perçin ile çevrimiçi bir araya gelerek denemeler yapıp fotoğrafları farklı bir teknikle yeniden ele alacak

“Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’nin haziran ayı konuğu Burcu Perçin olacak. Perçin’in üretim pratiklerinden biri olan fotoğraf üzerine yağlıboya tekniğiyle gerçekleşen atölye, katılımcıların kendi seçtikleri fotoğrafları, üzerlerine yağlıboya veya akrilik boya müdahalesinde bulunarak dönüştürdükleri bir çalışmaya davet ediyor.

Katılımcılar sanatçının uygulama adımlarını takip edip kendi istedikleri imgeleri fotoğraflar üzerine boyayarak yeni bir kompozisyon yaratıyor ve yaptıkları çalışmaları sanatçı ile birlikte inceliyor.

Sanatçının dünyasına yolculuk

Kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşan atölye programları sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaşmalarını sağlıyor. Sanatçıların dünyasında bir yolculuğa çıkaran “Sizin Perşembeniz” Çevrimiçi Sanatçı Atölyeleri’ne herkes ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor.

Katılımcılar, rezervasyonun ardından gönderilen ön bilgilendirme formuyla listelenmiş malzemeleri etkinlik gününde hazırlayıp, yine aynı formda iletilen adresten çevrimiçi uygulamaya girerek, programa dâhil oluyor.