“Cam Benim Tutkum” diyen Ayşen Savcı’dan Sekizinci Kişisel Sergi

Işık Gençoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ve 31 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak olan sergide, sanatçının hazırladığı bir yerleştirme ve 15 adet heykeli yer alacak.

Eserlerinde camın ruhunu ortaya çıkarmaya çalıştığını söyleyen sanatçı, bu sergi için yola çıkış yolculuğunu şöyle anlatıyor: “Sanki evren bizim etrafımızda dönüyormuşçasına kendimizi çok fazla önemsiyoruz. Aslında bizler evrende küçük birer damlayız. Sergiye hazırlık sürecinde, bu farkındalıkla hareket ederek ben merkezli olmadan, ciddiye aldığım şeyleri sorguladım ve camın büyülü dünyasından yararlanarak, tek tek tasarladığım ve oluşturduğum heykellerle bu sorgulamamın sonuçlarını yansıtmaya çalıştım. Bu sergiyle sanatseverleri, kendileri dışında ciddiye aldıkları şeyler konusunda düşündürmeyi de amaçlıyorum.”

Cam heykellerini çoğunlukla doğal taşlarla birleştirerek çalışan sanatçının sergisi Pazar ve Pazartesi günleri hariç 12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ayrıca, sergi süresince randevu sistemi ile gelen gruplara özel gösterim ve söyleşi gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Ayşen Savcı Hakkında:

Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra üretim ekonomisi konusunda yüksek lisans yaptı. Ericsson Türkiye ve İsveç Ticaret Konseyi’nde pek çok üst düzey pozisyonda yönetici olarak çalıştı. 2011 Eylül’de Sırça Fanus ekibine katılarak mine ve cam sanatı konusunda çalışmalar yapmaya başladı. Yerli ve uluslarası çok değerli sanatçılarla, camı fırında şekillendirme konusunda tüm teknikleri kapsayan atölye çalışmalarında bulundu.

2014 yılında profesyonel iş hayatına veda ederek kendi atölyesi Studio Volcano’yu kurdu. O günden bu yana 7 kişisel sergi açtı, birçok ulusal ve uluslararası karma sergi ve fuara katıldı. Çalışmaları İstanbul, Bursa, Ankara, Milano, Londra, Atina, Stockholm, Göteborg, Malmö, Sidney, Besançon, Chicago gibi birçok şehirde özel koleksiyonlarda yer alıyor.