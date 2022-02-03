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Canan Gürmen ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 7 Şubat Süreyya Operası’nda

Türkiye’nin en geniş repertuvarlı piyanistlerinden Cana Gürmen ve ülkemizin önemli kurum ve orkestralarında yer alan Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Yağmur Tekin ve Gözde Yaşar’dan  yaylı çalgılar dörtlüsü 7 Şubat Pazartesi saat 20:00’da  Süreyya Operası’nda bir araya geliyor.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:30
Canan Gürmen ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 7 Şubat Süreyya Operası’nda


Canan Gürmen ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 7 Şubat Süreyya Operası’nda

Kennedy Center Vakfı Altın Madalya ödüllü, Türkiye’nin en geniş repertuvarlı piyanistlerinden Cana Gürmen ve ülkemizin önemli kurum ve orkestralarında yer alan Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Yağmur Tekin ve Gözde Yaşar’dan  yaylı çalgılar dörtlüsü 7 Şubat Pazartesi saat 20:00’da  Süreyya Operası’nda bir araya geliyor.


Yaşamının son yılında da dördüncü kuarteti üzerinde çalışan ve tamamlayamayan Saygun’un ilk önemli oda müziği eseri de yine bir yaylı dörtlüdür. Saygun, ilk yaylı dörtlüsü Op.27’yi 1947’de besteledi.  Dört bölümden oluşan eser,  ilk kez Paris’te Ecole Normale de Musique’de Centre de Documentation festivalinde Parrenin Kuartet tarafından seslendirildi.

Ulvi Cemal Erkin’in piyano ve yaylı dörtlü için 1943 yılında bestelediği beşli, ilk kez 1946 yılında seslendirildi.  İkinci Dünya Savaşı sırasında bestelenmesine rağmen Türkiye’nin savaşa katılmaması nedeni ile savaşın izlerini taşımayan dört bölümlü eser,  daha çok neo-klasik stilin berraklığını taşıyor. 

Biletler için: https://bilet.kadikoy.bel.tr/etkinlik/272/cana-gurmen-amp-yaylI-calgIlar-dortlusu

Anahtar Kelimeler:
Süreyya OperasıKonser
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