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Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak

Bu zamana kadar kendine özgü modern pop yorumuyla sevilerek dinlenen besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli’nin merakla beklenen Petek Pansiyon albümü Kenan Doğulu prodüktörlüğünde 03 Temmuz itibariyle tüm müzik platformlarında yerini alıyor.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:40
Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak

Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak

Sanatın çesitli dallarında edindiği birikimlerini Berklee Müzik Koleji'ndeki eğitimiyle harmanlayarak içinde caz, elektronik ve R&B öğelerini barındıran, Türk ve Amerikalı müzisyenlerle zenginleşen Petek Pansiyon albümü artık dinleyicileriyle buluşuyor.

1963 yılından beri ailesine ait olan, kendisinin büyüdüğü ve şu anda da yaşamını sürdürdüğü köklü bir geçmişe sahip olan pansiyonlarının ismini albümüne veren Cem Pilevneli, müzikseverlere altı şarkılık modern bir pop albümü sunuyor. Albümde yer alan beş şarkının söz, müzik ve düzenlemesi sanatçıya ait olurken Kayıp Aranıyor şarkısının söz ve müziğinde Kenan Doğulu’nun da imzasını bulunuyor.

İlk klip şarkısı Belki Değer Belki Değmez ise bu yazın hit parçası olmaya aday. Tüm engellere rağmen yaşanılan bir aşkı konu alan ve çekimleri Petek Pansiyon’da gerçekleştirilen klibin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.


Cem Pilevneli’nin elektronik altyapılı Petek Pansiyon albümü ile bu yaz uzun yolculuklara çıkmak isteyeceksiniz.

Cem Pilevneli Hakkında;

Besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin içinde resim ve heykel yaparak büyüdü. Çocukluk döneminde şiire merak sararak 10 yaşında katıldığı bir şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı. Müziğe ilkokulda davul dersleri alarak başlayan sanatçı, başta davula sonra da müziğe tutkuyla bağlandı.

Lise eğitimi sırasında çesitli gruplarda davul çalan Pilevneli, okulunun orkestrasında yer alarak yarışmalara katıldı. 2014 yılında Berklee College of Music'te üniversite eğitimine başlayarak 2018 yılında mezun oldu. 2015 senesinde düzenlenen Roxy Müzik Günleri yarışmasının En İyi Davulcu kategorisinde birinciliği bulunan sanatçı aynı zamanda perküsyon da çalmaktadır.

2018 yılında Kenan Doğulu ile tanışmasının ardından Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ilk albümü için çalışmalara başladı. İlk teklisini 2017'de yayınlayan Pilevneli'nin üç İngilizce, iki de Türkçe teklisi bulunmaktadır.

Petek Pansiyon Albüm Şarkı Listesi

SARIL TADINI ÇIKAR AĞLAMA

Bırak eskitelim birbirimizi
Zaten soğuyacak bu günler
Bırak izleyelim birbirimizi
Zaten geçecek bu hisler


Zaten çıkacak bir ötekisi
Derdim değişmez
Sonu belki bu zevkin
Sarıl tadını çıkar ağlama

Sarıl tadını çıkar ağlama


Bırak eskitelim birbirimizi
Islak kalsın dudaklar
Bırak izleyelim birbirimizi
Söylensin son şarkılar

Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli
Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk
Gitar: Dylan Rockoff
Bas Gitar: Rafael Minerbo
Saksafon: Emery Mesich


KAYIP ARANIYOR

Yanına yatsam uyuyamam tüm gece izlerim
Sen rüyalarımdan bile güzelsin
Ağlasan ayrılamam başında beklerim
Sen herkesten daha özelsin

Sen benimsin ben senin dedim
Uzun uzun seyrettim ardından
Sen benimsin ben senin dedin


Sabah olurken bütün şehir uyurken
Aklımda sen fikrimde sen
İzini kaybederken çaresiz beklerken
Kayıp aranıyor


Bir duysan ne haldeyim üzülüp döner misin
Ki hiç sevmem zayıf gözükmeyi beni bilirsin
Seyrettim bilmem kaç videonu tenimde kokun
Hala yaşıyorum sensiz seninle sonumu


Sen benimsin ben senin dedim
Ayrılmak ve kaybetmek yoktu bu saf düzende
Sen benimsin ben senin dedin

Söz & Müzik: Cem Pilevneli & Kenan Doğulu
Düzenleme: Cem Pilevneli
Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk
Gitar & Bas Gitar: Rafael Minerbo



BELKİ DEĞER BELKİ DEĞMEZ
Hep vardın hayatımda
Arkadaşımın aşkıydın
Yanlıştın düşünmedim hiç
Dudağını dudaklarımda

Farkında olmadan baktığım gözler tutuştu günü gelince
Son çıkışta kaçtı öpüştüğümüz hafif sarhoş gece


Tüm çevremin beni pislik gibi gördüğü bu en yalnız günlerde
Direkt herkesi karşıma alıp aşkı sıfırdan anlatmam da dertmiş


Bir kez başladık mı durmadı seviştiğimiz geceler
Rüyalarımda bile kimse soyunmadı senin gibi
Nefesim çarparken her bir köşene
Sanki yarışıyor kalbim kalbinle


Ooooo belki değer belki değmez
Ooooo bence değen sence değmez mi


Bir kez başladık mı durmadı yarıda kalan diziler
Uzadı bacakların tarifsiz ürperen bedenim
Bir beni öp bir bana sarıl her bir kavuşmada
Sanki yarışıyor kalbim kalbinle

Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli
Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk
Davul: Cem Pilevneli
Gitar: Tolga Şanlı
Bas Gitar: Eren Başkaya
Saksafon: Emery Mesich


AY AY AY

Dur gitme sana anlatacaklarım var sonra gidersin

Ben bazen kalabalıkta düşünürüm
Sana hitaben kurduğum düşleri
Sevmişim de kalbini bilmeden de üzmüşüm de
Ah özür dilemek ki çok geç bunu bil de
Sevmişim ben seni sevmişim liseli gibi
Ağlayarak beklediğim soğuk kapı önleri

Hatırlatmak istediğim biraz geri geçmişi
Tam da çığlık öncesi gözlerinin sevgisi
Bakarken de gördüğüm aşık olup öldüğüm
Cayır cayır yandığım içine düşüp söndüğüm


Mmm ellerin ellerimdeyken son kez öp dedim biraz ucuz mu
Mmm saçlarına dokunurken haykırışların ve benim oluşun
Mmm ah bebeğim seninle dokunup dokunup uzaklara gitsek mi
Mmm ay ay ay ay ooo ay ay ay


Sağlam kalan olmadım
Güçlü güçlü kalkıp da dik duramadım
Dağıldıkça da anladım
Ağlamakta hiç derman da bulamadım dedim deli


Hatırlatmak istediğim biraz geri geçmişi
Tanıştığımız günleri o hayvan gibi sevgimi
Ah bitti bitti diye üzdüm kendimi
Sabrettim ama geçmedi

Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli
Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk

HARİKA
Küçükken saklambaç oynardık
El ele koşarak gizlenirdik duvarın arkasına
Bizi duymasınlar diye tutardık gülüşümüzü kıpkırmızı olurdun
Diğerleri bizi arardı sessizce beklerdik
Çıktığımızda garip bir an olurdu
Herkese sanki yan yana değilmiş gibi yapardık ama kimse yemezdi
Beni seçtiklerinde itiraz ederdin bütün şımarıklıkları yapardın
Asılırdı hemen yüzün
Gitmek istemiyordun hiç yanımdan


Harika masal gibi günler gerçekti bizim
Aşkımız seninle benim
Saf duru naif güzel gülüşün benimdin benim
Aşkımız seninle benim
Harika


Çabuk geçerdi günlerimiz
Ayrılamazdık birbirimizden
Yaz aşkından daha fazlaydı
Çocuklar beni oyuna çağırırdı sen de gitmezdin kızların yanına
Yatardık öğleden sonra çimlere eserdi hava hafif
Koyardın başını göğsüme
Konuşurken mayışıp uyuyakalırdın
Kollarım ağrırdı ama çaktırmazdım sana
Gitmek istemiyordum hiç yanından


Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli
Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk
Trompet: Will Trueblood

BULUTLARIN ÜSTÜNDE

Baştan başlayalım
Hoşuna giden şeylerden
Hatırladığında gülümsediğin
O anı kafanın içinde tekrar yaşamaktan zevk aldığın

Şimdi biraz kendini bırak
Biraz dans et
Dans ederken de kendini düşün
Çok uzağa gitme ama kaybol
Biraz bulutların üstünde
Biraz daha içten

Anımsa ilk öpüştüğün günü anımsa
Bir şeyi ilk kez yapmanın zevkini yaşa
Ne kadar heyecanlı olduğunu hatırla
Kalbinin göğsünü deldiğini hisset

Uzun süredir yaşamadığın bir şey yaşıyorsun
Beyninde gezen hormonlar yavaş yavaş kalbine akıyor
Çevren artık umurunda değil
Şu an sadece sen varsın

Gökyüzündesin
Ayakların boşlukta ve vücudun hiç bu kadar hafif olmadı
Bulutlara dokunduğunda ellerinde yumuşacık bir his oluşuyor
Aşağı baktığında binalar ufak insanlar karınca kadarlar
Sessizlik
Müzik girdiğinde sanki ipin kopmuş gibi düşüşe geçeceksin
Son hız heyecanlı cesursun keyif alıyorsun
Tüm nefesinle haykırarak son anınmış gibi yaşa

Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli
Gitar: Tolga Şanlı

Son Güncelleme: 01.07.2020 11:53
Anahtar Kelimeler:
Petek Pansiyon
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