Cem Pilevneli Petek Pansiyon albümü ile yaza damgasını vuracak

Sanatın çesitli dallarında edindiği birikimlerini Berklee Müzik Koleji'ndeki eğitimiyle harmanlayarak içinde caz, elektronik ve R&B öğelerini barındıran, Türk ve Amerikalı müzisyenlerle zenginleşen Petek Pansiyon albümü artık dinleyicileriyle buluşuyor.

1963 yılından beri ailesine ait olan, kendisinin büyüdüğü ve şu anda da yaşamını sürdürdüğü köklü bir geçmişe sahip olan pansiyonlarının ismini albümüne veren Cem Pilevneli, müzikseverlere altı şarkılık modern bir pop albümü sunuyor. Albümde yer alan beş şarkının söz, müzik ve düzenlemesi sanatçıya ait olurken Kayıp Aranıyor şarkısının söz ve müziğinde Kenan Doğulu’nun da imzasını bulunuyor.

İlk klip şarkısı Belki Değer Belki Değmez ise bu yazın hit parçası olmaya aday. Tüm engellere rağmen yaşanılan bir aşkı konu alan ve çekimleri Petek Pansiyon’da gerçekleştirilen klibin yönetmen koltuğunda Murad Küçük oturuyor.



Cem Pilevneli’nin elektronik altyapılı Petek Pansiyon albümü ile bu yaz uzun yolculuklara çıkmak isteyeceksiniz.

Cem Pilevneli Hakkında;

Besteci, yorumcu ve aranjör Cem Pilevneli 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin içinde resim ve heykel yaparak büyüdü. Çocukluk döneminde şiire merak sararak 10 yaşında katıldığı bir şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı. Müziğe ilkokulda davul dersleri alarak başlayan sanatçı, başta davula sonra da müziğe tutkuyla bağlandı.

Lise eğitimi sırasında çesitli gruplarda davul çalan Pilevneli, okulunun orkestrasında yer alarak yarışmalara katıldı. 2014 yılında Berklee College of Music'te üniversite eğitimine başlayarak 2018 yılında mezun oldu. 2015 senesinde düzenlenen Roxy Müzik Günleri yarışmasının En İyi Davulcu kategorisinde birinciliği bulunan sanatçı aynı zamanda perküsyon da çalmaktadır.

2018 yılında Kenan Doğulu ile tanışmasının ardından Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ilk albümü için çalışmalara başladı. İlk teklisini 2017'de yayınlayan Pilevneli'nin üç İngilizce, iki de Türkçe teklisi bulunmaktadır.

Petek Pansiyon Albüm Şarkı Listesi

SARIL TADINI ÇIKAR AĞLAMA

Bırak eskitelim birbirimizi

Zaten soğuyacak bu günler

Bırak izleyelim birbirimizi

Zaten geçecek bu hisler



Zaten çıkacak bir ötekisi

Derdim değişmez

Sonu belki bu zevkin

Sarıl tadını çıkar ağlama

Sarıl tadını çıkar ağlama



Bırak eskitelim birbirimizi

Islak kalsın dudaklar

Bırak izleyelim birbirimizi

Söylensin son şarkılar



Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli

Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk

Gitar: Dylan Rockoff

Bas Gitar: Rafael Minerbo

Saksafon: Emery Mesich





KAYIP ARANIYOR

Yanına yatsam uyuyamam tüm gece izlerim

Sen rüyalarımdan bile güzelsin

Ağlasan ayrılamam başında beklerim

Sen herkesten daha özelsin

Sen benimsin ben senin dedim

Uzun uzun seyrettim ardından

Sen benimsin ben senin dedin



Sabah olurken bütün şehir uyurken

Aklımda sen fikrimde sen

İzini kaybederken çaresiz beklerken

Kayıp aranıyor



Bir duysan ne haldeyim üzülüp döner misin

Ki hiç sevmem zayıf gözükmeyi beni bilirsin

Seyrettim bilmem kaç videonu tenimde kokun

Hala yaşıyorum sensiz seninle sonumu



Sen benimsin ben senin dedim

Ayrılmak ve kaybetmek yoktu bu saf düzende

Sen benimsin ben senin dedin



Söz & Müzik: Cem Pilevneli & Kenan Doğulu

Düzenleme: Cem Pilevneli

Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk

Gitar & Bas Gitar: Rafael Minerbo





BELKİ DEĞER BELKİ DEĞMEZ

Hep vardın hayatımda

Arkadaşımın aşkıydın

Yanlıştın düşünmedim hiç

Dudağını dudaklarımda



Farkında olmadan baktığım gözler tutuştu günü gelince

Son çıkışta kaçtı öpüştüğümüz hafif sarhoş gece



Tüm çevremin beni pislik gibi gördüğü bu en yalnız günlerde

Direkt herkesi karşıma alıp aşkı sıfırdan anlatmam da dertmiş



Bir kez başladık mı durmadı seviştiğimiz geceler

Rüyalarımda bile kimse soyunmadı senin gibi

Nefesim çarparken her bir köşene

Sanki yarışıyor kalbim kalbinle



Ooooo belki değer belki değmez

Ooooo bence değen sence değmez mi



Bir kez başladık mı durmadı yarıda kalan diziler

Uzadı bacakların tarifsiz ürperen bedenim

Bir beni öp bir bana sarıl her bir kavuşmada

Sanki yarışıyor kalbim kalbinle



Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli

Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk

Davul: Cem Pilevneli

Gitar: Tolga Şanlı

Bas Gitar: Eren Başkaya

Saksafon: Emery Mesich





AY AY AY

Dur gitme sana anlatacaklarım var sonra gidersin

Ben bazen kalabalıkta düşünürüm

Sana hitaben kurduğum düşleri

Sevmişim de kalbini bilmeden de üzmüşüm de

Ah özür dilemek ki çok geç bunu bil de

Sevmişim ben seni sevmişim liseli gibi

Ağlayarak beklediğim soğuk kapı önleri





Hatırlatmak istediğim biraz geri geçmişiTam da çığlık öncesi gözlerinin sevgisiBakarken de gördüğüm aşık olup öldüğümCayır cayır yandığım içine düşüp söndüğüm



Mmm ellerin ellerimdeyken son kez öp dedim biraz ucuz mu

Mmm saçlarına dokunurken haykırışların ve benim oluşun

Mmm ah bebeğim seninle dokunup dokunup uzaklara gitsek mi

Mmm ay ay ay ay ooo ay ay ay



Sağlam kalan olmadım

Güçlü güçlü kalkıp da dik duramadım

Dağıldıkça da anladım

Ağlamakta hiç derman da bulamadım dedim deli



Hatırlatmak istediğim biraz geri geçmişi

Tanıştığımız günleri o hayvan gibi sevgimi

Ah bitti bitti diye üzdüm kendimi

Sabrettim ama geçmedi



Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli

Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk



HARİKA

Küçükken saklambaç oynardık

El ele koşarak gizlenirdik duvarın arkasına

Bizi duymasınlar diye tutardık gülüşümüzü kıpkırmızı olurdun

Diğerleri bizi arardı sessizce beklerdik

Çıktığımızda garip bir an olurdu

Herkese sanki yan yana değilmiş gibi yapardık ama kimse yemezdi

Beni seçtiklerinde itiraz ederdin bütün şımarıklıkları yapardın

Asılırdı hemen yüzün

Gitmek istemiyordun hiç yanımdan



Harika masal gibi günler gerçekti bizim

Aşkımız seninle benim

Saf duru naif güzel gülüşün benimdin benim

Aşkımız seninle benim

Harika



Çabuk geçerdi günlerimiz

Ayrılamazdık birbirimizden

Yaz aşkından daha fazlaydı

Çocuklar beni oyuna çağırırdı sen de gitmezdin kızların yanına

Yatardık öğleden sonra çimlere eserdi hava hafif

Koyardın başını göğsüme

Konuşurken mayışıp uyuyakalırdın

Kollarım ağrırdı ama çaktırmazdım sana

Gitmek istemiyordum hiç yanından



Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli

Tuşlu Çalgılar: Jasper Van Dijk

Trompet: Will Trueblood



BULUTLARIN ÜSTÜNDE

Baştan başlayalım

Hoşuna giden şeylerden

Hatırladığında gülümsediğin

O anı kafanın içinde tekrar yaşamaktan zevk aldığın



Şimdi biraz kendini bırak

Biraz dans et

Dans ederken de kendini düşün

Çok uzağa gitme ama kaybol

Biraz bulutların üstünde

Biraz daha içten



Anımsa ilk öpüştüğün günü anımsa

Bir şeyi ilk kez yapmanın zevkini yaşa

Ne kadar heyecanlı olduğunu hatırla

Kalbinin göğsünü deldiğini hisset



Uzun süredir yaşamadığın bir şey yaşıyorsun

Beyninde gezen hormonlar yavaş yavaş kalbine akıyor

Çevren artık umurunda değil

Şu an sadece sen varsın



Gökyüzündesin

Ayakların boşlukta ve vücudun hiç bu kadar hafif olmadı

Bulutlara dokunduğunda ellerinde yumuşacık bir his oluşuyor

Aşağı baktığında binalar ufak insanlar karınca kadarlar

Sessizlik

Müzik girdiğinde sanki ipin kopmuş gibi düşüşe geçeceksin

Son hız heyecanlı cesursun keyif alıyorsun

Tüm nefesinle haykırarak son anınmış gibi yaşa



Söz & Müzik & Düzenleme: Cem Pilevneli

Gitar: Tolga Şanlı