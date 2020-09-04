Ceviz Ağacı Filmi Ankara ve Altın Koza Film Festivallerinde Yarışacak

Faysal Soysal’ın yazıp-yönettiği “Ceviz Ağacı” filmi festival yolculuğuna devam ediyor. 7 Eylül’de 31. Ankara Film Festivalinde yarışacak olan filme bir güzel haber de 27. Adana Altın Koza Film Festivali’nden geldi. Gösterildiği festivallerde dikkatleri üzerine çeken “Ceviz Ağacı”, Altın Koza Film Festivali yarışma bölümüne seçildi.

Pandemiden dolayı vizyon tarihi ertelenen ve merakla takip edilen Faysal Soysal’ın yazıp- yönettiği “Ceviz Ağacı” filminin yeni durakları 31. Uluslararası Ankara Film Festivali ve 27. Adana Altın Koza Film Festivali. Antalya ve İstanbul film festivallerinde gösterilmesiyle darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine getirdiği özgün bakış açısıyla siyasi, ahlaki ve felsefi tartışmalar başlatan “Ceviz Ağacı”, Ankara film festivalinden sonra Adana Film festivalin yarışma bölümüne seçildi. Dünya görüşleri ve sinema anlayışları farklı birçok eleştirmen filmle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bazılarını hatırlayacak olursak;

Kerem Akça

‘Film, ülkemizde son yıllarda edebiyatla ilgili yazılmış en iyi senaryoya sahip belki de….“Ceviz Ağacı”, tiplemeleriyle de, sinematografisiyle de, sanat yönetimiyle de anılacak, senaryosu iyi yazılmış bir yaratıcılık dönemi krizi filmi.’ Posta

Şenay Aydemir

‘…Ve evet, Faysal Soysal imzalı “Ceviz Ağacı”, İstanbul Film Festivali’nde şimdiye kadar izlediğimiz en film gibi film… Ceviz Ağacı"ndaki kahramanımız Türkiye sinemasında ‘kederli bir erkek karakter’e yüklenebilecek bütün ağır yüklerle donatılmıştır. Filmin bundan sonraki rotası karakterimizin, yapıp ettiklerini mazur görmek ve finaldeki erdemli tavrına şapka çıkarmak olacaktır…’ Duvar

Duygu Kocabaylıoğlu

‘Yönetmenin kullandığı bir başka yöntem de iç içe geçmiş rüyalardan, yer yer gerçeküstücülükten faydalanmak. Bu sahneler Hayati’nin yazıp yazıp üstünü çizdiği satırlarla birleşince, edebi bir seyir zevki veriyor.’ Beyaz Perde

Nilgün Kaynar

‘Adını “yaşam”dan alan Hayati, babasının kendi tercihiyle yürüdüğü “ölüm”ün gölgesinde cansız gözler ve iktidarsız bir ruhla geçiyor hayatın içinden.’ Sinema Güncesi

Bedir Acar

‘Acı çekmeden, bir bedel ödemeden rahat edemeyeceğini düşünen Hayati sonunda işlemediği bir cinayeti üstlenerek sancılı geçmişinden arınmaya çalışır. Hatta, her türlü şiddet ve şiddet düşüncesine karşı insanlığın ortak vicdanını temizlemek için kendini feda eder.’ Akşam

Tuba Deniz

‘12 Eylül’e dair filmler şimdiye kadar daha çok solcuların bakış açısı ile sinemaya yansıtıldı, Ceviz Ağacı bu mağduriyetlerin sadece bir tarafla sınırlı kalmadığını, çok daha geniş alana yayılan bir acı silsilesine dönüştüğünü resmediyor.’ Serbestiyet

Abdullah Ezik

‘Öte taraftan Hayati, kimi noktalarda bir başka özel karaktere, İsa Mesih’e yaklaşır ve modern bir İsa Mesih uyarlaması olarak düşünülebilir. Zira o, tüm insanlığın yükünü üstlenmek isteyen, kendi üzerinden tüm insanlığa ve ailesine “af” getirebilecek bir karakterdir...’ Artful Living

Dilan Salkaya

‘Sinemayı şiir gibi okuduğunu söyleyen Faysal Soysal, yüz yüze kurguladığı geçmiş-bugün anlatısıyla, üst sesle kullandığı parasızlık-edebiyat-şair alıntısıyla, Luppo kutusunda taşınan romanlar üzerinden sunduğu edebi değerkapitalizm ilişkisi gibi incelikli detaylarla ve Vedat Özdemir’in kadrajlarıyla film estetiğinde başarıya ulaşır.’ ArtHis

Gülcan Tezcan

‘Hemen her gün medyaya ve sosyal medyaya yansıyan kadın cinayetleri herkesin vicdanını kanatırken Faysal Soysal, Ceviz Ağacı’nda bu vahşetlerle ilgili toplumsal sorumluluğumuza da işaret ediyor. Aslında Soysal’ın meselesi tek bir başlıkla sınırla değil.’ Akşam

Üç Yol filmiyle 2014’te Ankara Film Festivali’nden ‘Umut Veren Yönetmen Ödülü’ ile dönen Faysal Soysal, 7 Eylül Pazartesi günü saat 17.00’de Ankara Büyülü Fener sinemasına yeni filmi Ceviz Ağacı ile konuk olacak. 14-20 Eylül tarihlerinde ise bu yıl pandemiden dolayı online yapılacak olan Adana Altın Koza film festivalinde seyirci ile buluşacak. Sinema yüksek lisansını İran’da yapan Faysal Soysal’ın bu filmi ilk Türkiye-İran ortak yapımı. Filmin post prodüksiyonunda İran’ın büyük filmlerine imza atmış sanatçılar görev aldı. Film ekibinin de katılacağı festival Türkiye’de pandemi şartlarında sosyal mesafenin korunmasıyla fiziki anlamda gerçekleşecek ilk festival olması bakımından da dikkatleri çekiyor. Ankara Film Festivali’nde Türk ve Dünya sinemasının önemli yapıtları gösterilecek.

Filmin Özeti

Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati başka bir kadına ait olan cesedin karısına ait olduğunu kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir.

Künye

Oyuncular

Hayati /Serdar Orçin, Yaprak/ Sezin Akbaşoğulları, Ahmet/Ali Mert Yavuzcan, Serap/Kübra Kip, Kadife/Şebnem Dilligil, Turgut/Rıza Akın.

Ekip

Yazan ve Yöneten; Faysal Soysal, Ortak Yapımcı; Ali Nouri Oskui (Iran), Uygulayıcı Yapımcı; Barış Yıldırım, Görüntü Yönetmeni; Vedat Özdemir, Ses Operatörü; Mustafa Bölükbaşı, Kurgu; Mostafah Khergepoosh, Müzik; Payam Azadi, Ses Tasarımı; Mohsen Roushan, Mohammad Javaherizade, Renk Tasarım; Hootan Haghshenas, Özel Efekt; Yasin Allahdadian, Dekor; Natali Yeres, Sanat Yönetmeni; Nezihe Ateş, Kostüm Yönetmeni; Gülşah Yüksel, Makyaj; Gonca Sönmez,

Faysal Soysal Kimdir?

Batman doğumlu olan Faysal Soysal gençlik yıllarından itibaren şiire ilgi duydu. 2000 yılında şiir ve sinema ile daha yakından ilgilenmek için Tıp Fakültesini 2.sınıfta bıraktı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2007 yılında Tahran Sanat Üniversitesi’nde Sinema Yönetmenliği ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Tahran’daki eğitimi sürecinde uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller alan 4 tane kısa film çekti. ‘Kayıp Zaman Düşleri’ adlı 35mm formatta çektiği mezuniyet filmiyle kendi sinema diline yakın olan şiirsel sinema örneklerinden birini ortaya koydu.

2008 yılında bir bursla New York Film Akademisi’ne katılan Soysal ’New York’ta 3’ü 16mm, biri dijital olmak üzere 4 adet kısa filme daha imza attı. 2002’de yayınlanan ‘Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu’ adlı kitabından sonra 2011’de ‘Bir Ölünün Defteri’ adlı ikinci şiir kitabını yayınladı. Sohrap Sepehri ve F.G. Lorca’dan yaptığı tercümeleri ‘Akdenizdeki Çöl’ adlı kitapta topladı. Babek Ahmedi’nin Tarkovski Sineması kitabını bir arkadaşıyla beraber Türkçe’ye kazandırdı. 2009’dan beri üzerinde çalıştığı ve çekimlerini Türkiye ve Bosna’da yaptığı ilk uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı. Film yurt içinde ve yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değişti Önce’ adlı belgeselini ve 2015 yılında Üç Yol’daki Srebrenitsa annesinin gerçek hikayesinin izini sürerek Srebrenitsa ve Prijedor katliamlarını konu alan ‘Kayıp Zamanlar’ adlı belgeseli yaptı. TRT Belgesel için Srebrenitsa Anneleri adlı 5 bölümlük belgesel dizisinin yönetmen ve yapımcılığını yaptı. Şiir ve sinema değerlendirmelerini çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde yayınlamaya devam eden Soysal, aynı zamanda Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldı. Yeryüzü Doktorlarının gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük Yeryüzü Hikayeleri adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranlarına taşıdı. 2009’den beri Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin direktörlüğünü yapan Soysal, ikinci uzun metrajı olan Ceviz Ağacı’nı ilk Türkiye-İran ortak yapımı olarak 2020’de tamamladı.