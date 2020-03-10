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Çocuklar ile Müzik atölyesinin bu ayki konuk bestecisi Mozart

Yapı Kredi bomontiada Performans Odası’nda gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar Mozart’ın hayatını ve eserlerini öğrenirken, bir orkestrada yer alan tüm enstrümanları tanıma fırsatı bulacak

10 Mart 2020 Salı 16:24
Çocuklar ile Müzik atölyesinin bu ayki konuk bestecisi Mozart

“Çocuklar ile Müzik” atölyesinin bu ayki konuk bestecisi Mozart

Yapı Kredi bomontiada, akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili işbirliğindeki “Çocuklar ile Müzik” etkinlik serisi, 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdıran klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından “Mozart” ile devam ediyor. 14 Mart Cumartesi günü Yapı Kredi bomontiada Performans Odası’nda gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar Mozart’ın hayatını ve eserlerini öğrenirken, bir orkestrada yer alan tüm enstrümanları da dijital bir sunumla hem görme, hem de duyma fırsatı bulacak.

“Çocuklar ile Müzik” serisi hakkında:

Yapı Kredi bomontiada, çocukların çok sesli müziği sevmeleri, enstrümanları ve bestecileri yakından tanımaları için akademisyen ve keman sanatçısı Dr. Erman Türkili tarafından tasarlanan öğretici ve interaktif etkinlik serisi “Çocuklar ile Müzik” atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Ağırlıklı olarak 7-11 yaş arası çocuklara hitap eden etkinliklerde her ay yeni bir besteci ve eserleri konu edilirken, misafir sanatçıların da katılımıyla piyano, keman, gitar, arp, flüt ve viyolonsel gibi çok sesli müziğin temel çalgıları tanıtılıyor.

Atölye çalışmasının biletleri www.biletinal.com üzerinden satın alınabilir.

Tarih14 Mart 2019, Cumartesi

Saat: 16:00 – 17.00

7 yaşından küçük çocukların atölyeye bir yetişkin eşliğinde katılması zorunludur. Atölyeye katılım gösterecek ebeveyn ve refakatçiler bilete tabidir.

Yapı Kredi bomontiada Adres: Merkez Mah, Silahşör Cad, Birahane Sok. Tarihi Bomonti Bira Fabrikası No:1, Şişli

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