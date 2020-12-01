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Criminal Minds yeni sezonuyla FOXCRIME ekranlarında | Belgesel

Birbirinden karmaşık davaları çözmeye çalışan özel bir ekibin hikayesini konu alan “Criminal Minds” yeni sezonuyla Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneği ile 3 Aralık’tan itibaren her Perşembe saat 21.25’te FOXCRIME ekranlarında.

01 Aralık 2020 Salı 08:53
Criminal Minds yeni sezonuyla FOXCRIME ekranlarında | Belgesel

Criminal Minds” Yeni Sezonuyla FOXCRIME Ekranlarında

Polisiye dizi severlerin beğenerek takip ettiği Criminal Minds, Virginia Quantico'daki Davranış Analizi Ünitesi'nde çalışan özel bir ekibin suçlu beyinleri ve karışık davaları nasıl çözdüğünü konu alıyor. Onların işi, suç mahalli ya da laboratuvar deneyleri ile bitmiyor. Sıra dışı davaları çözerken titizlikle yap-boz parçalarını birleştiriyorlar. Her bölümü ayrı bir heyecan yaratan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularla da dikkatleri sürekli canlı tutuluyor.

“Criminal Minds” yeni sezonuyla Türkçe dublajlı ya da orijinal dilinde Türkçe alt yazı seçeneği ile 3 Aralık’tan itibaren her Perşembe saat 21.25’te FOXCRIME’da izleyiciyle buluşuyor.

Dünyanın en sevilen suç ve polisiye dizilerinin adresi FOXCRIME; D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izlenebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Criminal MindsFOXCRIME
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