Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'rdanCumhuriyet Bayramı Konseri

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 29 Ekim'de Galataport konserine hazırlanıyor

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), “29­ Ekim ­Cumhuriyet­ Bayramı­ Galataport ­Özel­ Konseri” ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği 72 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan ve Şefliğini & Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstlendiği DÇSO’ya bu özel konserde, katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasında dereceleri olan 13 yaşındaki İlyun Bürkev solist olarak eşlik edecek. DÇSO’nun tüm üyelerini temsilen 37 öğrencinin katılacağı konser, Galataport Rıhtım Meydanı’nda saat 17.30 itibarıyla ücretsiz olarak izlenebilir.

DÇSO konser süresince; Wolfgang Amadeus Mozart-Saraydan Kız Kaçırma Operası Üvertürü, Ludwig van Beethoven-Türk Marşı, Nevit Kodallı-Telli Turna Orkestra Suiti, Kaptanzade Ali Rıza Bey-Denizde Akşam (Düzenleme: Oğuzhan Balcı), Wolfgang Amadeus Mozart-Piyano Konçertosu No: 13 “1. Bölüm”, Ahmed Adnan Saygun-Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüd “No. 1”, Wolfgang Amadeus Mozart-Türk Marşı (Düzenleme: Tolga Taviş) gibi klasikleşmiş eserleri seslendirecek.

Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren DÇSO’nun. Çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Hakkında

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmak amacıyla 2006 yılında kuruldu. Şef ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen’in üstlendiği orkestra bugüne kadar, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 800’ü aşkın çocuğu bir araya getirdi. Orkestra, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği konserlerde Türkiye'den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti. Bu isimler arasında Fazıl Say, Gülsin Onay ve Cihat Aşkın’ın yanı sıra ünlü piyanist Alice Sara Ott, flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, tenor Nicola Martinucci ve kemancı Alexander Markov da bulunmaktadır. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası performans sergilediği çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı. Orkestra bugüne kadar gerçekleştirdiği 72 konser ile 100.000’e yakın izleyiciye ulaştı.

İlyun Bürkev

13 yaşındaki İlyun Bürkev 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Prof. Burcu Aktaş Urgun, Devlet sanatçısı Sayın Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Prof. Gereon Kleiner ile devam etmektedir. Katıldığı birçok uluslararası piyano yarışmasında dereceleri olan İlyun Bürkev en son Nisan 2021’de katıldığı Chopin Uluslararası piyano yarışmasında 1. ödülünün yanı sıra en iyi Chopin yorum ödülü ve en iyi ulusal besteci performans ödülü aldı. Ağustos ayında El ele senfoni orkestrası ve Nil Venditti şefliğindeki 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapanış konserinde Mozart’ın 13. Piyano konçertosunu çalmıştır. Eylül ayında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde ve Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde solo konser vermiştir. 22 Ekim tarihinde de Adana Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne alacaktır.