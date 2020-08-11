

Dünyaca ünlü yazardan merhabet kitabı

Kitapları 73 dile çevrilen, tüm dünyada kişisel gelişim okurları tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta merhamet konusunu tüm detaylarıyla kapsamlı bir biçimde ele alıyor.

A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor.



Kitapta merhamet üzerine önemli tespitler yapan yazar şunları söylüyor:



Merhamet, sevginin en güzel çiçeğidir. Merhamet evrensel bir duygudur. Yani her canlı varlığa hastır çünkü "can" denilen ebedi ruhi özden kaynaklanmaktadır. Herkes kalbinde merhamet ile doğar ama acımasız toplumun etkisiyle merhametsiz hale gelebilir.

Merhamet kayırmak, sakınmak, korumaktan ziyade acıyı ortaklaşmak, ıstırabı birlikte yaşamak anlamına gelmektedir. Herhangi bir canlı varlığın kederini, acısını, mutsuzluğunu yüreğinde hissedip üzüntü duymak ve yardım hisleriyle dolmaktır merhamet.

Küsenle barışmayı, aleyhine de olsa gerçeği söylemeyi, kötülük yapana iyilik yapmayı, zulmedeni affetmeyi, hoşgörülü olmayı, pozitif diyalog kurmayı, güler yüzlü olmayı, barışı sağlamayı, dostça davranmayı, bağışlayıcı olmayı vs. sağlayan şey merhamettir. Merhamet gücüyle bir insan zarar vermekten, küçük düşürmekten, hakaret etmekten, ezmekten, kalp kırmaktan, aşağılamaktan, baskılamaktan, suistimal etmekten, hükmetmekten vs. uzak durur.

Bebek ilk doğduğunda tüm deneyimi merhametten ibarettir. O merhameti beraberinde getirir. Bu nedenle bebeğin orijinal yüzü merhamet yüzüdür. Merhametsizlik maskesi daha sonra verilecektir. Çevre ona merhametsizlik maskesi takacaktır.

Günümüzün küresel toplumu şartlandırmalar aracılığıyla merhametsizlik hipnozu altındadır. Herkese ta çocukluktan beri dayatılan "başarılı olma" hırsı insanları merhametsiz yapar. Zira küresel rekabet ortamında başarılı olmak için insan merhametsiz olmak zorundadır.

Yalnızca tekâmül ederek insan merhametsizlik hipnozundan çıkabilir. Tekâmül eden insan gitgide haset, nefret, husumet, hiddet, şiddet vb. şeylerden özgürleşir ve dünyaya ilk geldiği zamandaki merhamet dolu hale geri döner.

Kitaptan Başlıklar:

Bu kitabı okuyan herkes merhamet konusundaki bütün sorularına cevap bulacak!

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Kişisel gelişim meraklılarının yakından takip ettiği, günümüzün en sıra dışı yazarlarından Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak gibi insana dair hemen her konuda 70 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. Merhamet Nedir ve Nasıl Merhametli Olunur? kitabı, Covid-19 nedeniyle herkesin ağırlıkla evlerinde olduğu bu dönemde keyifle okunabilecek bir başucu kitabı.

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