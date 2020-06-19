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Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap

Epsilon Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap: Oyunların Gücü Adına ve 2-10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar

19 Haziran 2020 Cuma 08:42
Epilson Yayınevi Eğitim Dizisi'nden iki yeni kitap


Epsilon Yayınevi, özgün fikirleri günümüzün eğitim anlayışıyla buluşturan Eğitim Dizisi'ni, her ikisi de alanında uzman isimlerin kaleme aldığı iki yeni kitapla zenginleştiriyor: Oyunların Gücü Adına ve 2-10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar. 

Neden Pokemon GO karakterlerini ezberlemek, periyodik tabloyu ezberlemekten daha kolay? Bilgisayar olmadan kodlama öğretilebilir mi? Oyunlaştırma nedir ve oyunlaştırmaya neden ihtiyacımız var? Bu ve benzeri daha birçok sorunun cevabı Ercan Altuğ Yılmaz imzalı Oyunların Gücü Adına'da saklı! 
Eğer oyunların gücüne inanmıyorsanız, derslerde oyun oynayarak öğrenen öğrencilere yakından bakın. Farklı sorular sormayı, ezberlemeden öğrenmeyi, eğlenirken düşünebilmeyi başardıklarını göreceksiniz.

Oyun olgusunun gerçek hayata uyarlanması anlamına gelen oyunlaştırma, her geçen gün gelişen, dijitalleşen ve büyüyen bir bilim dalı. Peki, var olan eğitim metodolojilerimizde eğitimcilerimiz ve öğretmenlerimiz oyunlaştırmayı nasıl kullanabilir? Oyunların Gücü Adına, bu sorulara yanıt bulabileceğiniz bir kaynak kitap.

Unutmayın, oyunlaştırmak için tek yapmanız gereken “Oyunların Gücü Adına” demek!

OYUNLARIN GÜCÜ ADINA! OYUNLAŞTIRMA BİLİMİNE GİRİŞ

Yazar: Ercan Altuğ Yılmaz
Dizi/Tür: Kurgudışı / Eğitim
Yayım Tarihi: Mart 2020
Sayfa sayısı: 200 

Fiyat: 29 TL (KDV’den muaftır.)


Her ebeveyn, çocuklarının ileride kendi seçimlerini yapabilen, gerektiğinde “hayır” diyebilen, görüşlerini çekinmeden ifade edebilen bireylere dönüşmesini ister. Peki, güçlü bir kişiliğe sahip olmasını istediğiniz çocuklarınız için gelişim aşamasının, onların önüne koyduğunuz tabaktan başladığını hiç düşündünüz mü?

Anne-babanın istekleriyle çocuğun istekleri uyum sağlamadığında çatışmalar yaşanır. Bu süreçte önemli olan, çatışmaların sebeplerinin anlaşılmasıdır. 2-10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar, çatışmaların kaynağındaki sebepleri ve olası çözüm yollarının anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Psikolog Bilge Aygün, bu kitapla 2-10 yaş arası çocukların gelişim sürecinde yapılması gerekenleri, her ebeveyn ve eğitimcinin dikkate alması gereken noktaları anlatıyor. Üstelik ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olacak, size yol gösterecek örnek alıştırmalarla ‘yeni düzen’i hayatınıza adapte etmenizi sağlayacak bilgilerle…

2-10 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN
TEMEL ALIŞKANLIKLAR

Yazar: Psk. Bilge Aygün
Dizi/Tür: Kurgudışı / Eğitim
Yayım Tarihi: Mart 2020
Sayfa sayısı: 240 
Fiyat: 32,50 TL (KDV’den muaftır.)

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