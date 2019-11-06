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Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi

Kendi dalında en çok dinlenen şarkıların başında gelen 'Erik Dalı Gevrektir' adlı eser için hukuk mücadelesi başlatan yapımcı, eserin söylenmesini mahkeme kararı ile yasaklattı.

Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi

Kendi dalında en çok dinlenen şarkıların başında gelen 'Erik Dalı Gevrektir' adlı eser için hukuk mücadelesi başlatan yapımcı, eserin söylenmesini mahkeme kararı ile yasaklattı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:12
Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi

Erik Dalı Gevrektir şarkısına mahkemeden yasak geldi

Sosyal medyada 360 milyon kezden fazla izlenen Ömer Faruk Bostan ile yapımcısı arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkeme şarkının seslendirilmesine engel koydu.


Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ın 'Erik Dalı Gevrektir' adlı şarkısı mahkemelik oldu. Sabah yazarı Hakan Uç, 'Şarkısı patlayınca yapımcıyla arası bozuldu' başlığıyla yayımlanan yazısında "Önce durumu araştırdım. Malum şarkının videosu 360 milyon kez izlendi. Bu bir rekor. Bu şarkı ile düğün videosu çeken bir grup bile 10 milyon kez izlendi" ifadesini kullandı.

Uç'un yazısı şöyle:

Sözlerini 30 yıl önce hayatını kaybeden Kadir Türen'in yazdığı şarkı içimize öyle işledi ki. Şimdi konuya dönecek olursak. Yapımcı ile şarkıcı arasında mahkemeye taşınan bir husumet doğdu.


Yapımcı: "Hakkımı isterim"

Bostan, şarkının bu kadar tıklanıp kendisine para kazandıracağını ümit etmediği için, zamanında belli ki şarkının tüm haklarını yapımcıya vermiş. Şarkı patlayınca 'Hakkımı isterim, hadi kazancı paylaşalım' diye kıvranıp duruyor.

Şimdilerde ise bu husumetin dozu artmış, yapımcı bırakın şarkıdan pay vermeyi, şarkıcının bu parçayı okumasını bile engellemiş.

"Yapımcı, davasında haklıdır!"

Şimdi buradan çıkan sonuçlara bir bakalım. Yapımcı, davasında haklıdır! İşe inan, yatırım yap, klibi çek, aranjöre, stüdyoya para ver, fotoğraf çekimi için tonla para harca ama şarkı patlayınca okuyan ile paylaş. Aman ne güzel. Peki zarar edince de şarkıcılar yapımcılara ek ödeme yapacak mı?

"Yasak koydurmak biraz ağır olmuş"

Evet, etik ve vicdani olarak bakacak olursak yapımcı biraz eleştirilebilir. Her ne kadar davanız, husumetiniz olsa da; şarkıcıya, kendisiyle özdeşleşmiş parçasını sahnede okumaması için yasak koydurmak biraz ağır olmuş.

Son olarak buradan, Ömer Faruk Bostan ve 'Geceler' şarkısı patlayan Fatih Bulut gibi şarkılarını milyonlar izlesin diye yapımcı bulup onları yaptıkları işe inandıran no name isimlere sesleniyorum:

Ya meşhur olup milyonlarca izlendikten sonra yolun başında kabul edip imzaladığınız şartlara itiraz etmeyin, halkın bağrına bastığı, ekmek yediğiniz şarkılarınızı mahkeme koridorlarında değersizleştirmeyin, ya da hiç bu yollara girmeyin. Tabii yapımcının yaptığı da çok ayıp, 'Bu şarkıyı düğünlerde okuyamazsın sen artık' ne demek."

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