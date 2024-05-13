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Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçları açıklandı

Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü kategorisinin kazananı “Hayatında Değil Yerin” kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:52
Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçları açıklandı






Fakir Baykurt Öykü Yarışması sonuçları açıklandı

Sarıyer Belediyesinin her yıl “Herkesin bir öyküsü vardır” sloganıyla düzenlediği Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın 2024 yılı sonuçları açıklandı. Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü kategorisinin kazananı “Hayatında Değil Yerin” kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.

2024 Fakir Baykurt Öykü Ödülü kazananları açıklandı. Fakir Baykurt Öykü Yarışması’na birinci kategoride (ortaokul) 32 öykü, ikinci kategoride (lise) 38 öykü, üçüncü kategoride (yetişkin) 181 öykü, dördüncü kategoride (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 106 kitap olmak üzere; toplam 251 öykü ve 106 öykü kitabı katıldı. Seçici kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaokul kategorisinde Rüzgar Kemal KaraağaçMutluluğu Paylaşmak” öyküsüyle, lise kategorisinde Onur Kesmen Muhayyel” öyküsüyle, yetişkin kategorisinde ise Irmak TitizUyuşuklar” öyküsüyle birinci oldu. Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün kazananı ise “Hayatında Değil Yerin” kitabıyla Mehmet Utku Yıldırım oldu.

ÖDÜL TÖRENİ DUYURULACAK

Seçici kurul tarafından Yıldırım’ın ödül gerekçesi “Bir güzel sanatla birlikte yaşamanın, bu ikisinin birbirini etkileyişinin daha başka bir sanat olan öykünün diliyle anlatılmasının örneklerine kolay kolay rastlayamayız. Genç öykücü Utku Yıldırım, güzel sanatın ve yaşamın anlamlarını müzikten duyumsadığı gibi, bu duyumsamayı öyküden anlatmayı da başarıyor. Tüm öykülerde özgün kavrayışlarla, konulara alışkın olmadığımız yaklaşımlar söz konusu. Birincilikle ödüllendirilen “Hayatında Değil Yerin”de yaşamı, insanı, halkı sevmenin durağanlık içindeki ezberci öyküleriyle değil, hepsini anlamaya çalışarak sevmenin canlı, çatışmalı öyküleriyle karşı karşıya geliyoruz” şeklinde açıklanırken ödül töreninin de ilerleye tarihlerde duyurulacağı belirtildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Fakir BaykurtSarıyer Belediyesi
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