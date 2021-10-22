Fransız sanatçı Ali Salmi’nin Waterfloor gösterisi Gazhane'de

Institut français Türkiye'nin İstanbul şubesi, İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Müze Gazhane işbirliğiyle, 30 ve 31 Ekim saat 20.00’de Müze Gazhane’de Fransız sanatçı Ali Salmi’nin Waterfloor gösterisini seyirciyle buluşturacak.



Institut français Türkiye'nin İstanbul şubesi, Müze Gazhane işbirliğiyle, 30 ve 31 Ekim saat 20.00’de Müze Gazhane’de Fransız sanatçı Ali Salmi’nin Waterfloor gösterisini seyirciyle buluşturacak.

Ali Salmi imzalı tiyatro-dans gösterisi, IKSV Tiyatro Festivali kapsamında Müze Gazhane’de ücretsiz izlenebilecek.

Waterfloor, zamanımızın iklimsel çalkantıları ile yüzleşen bir bedeni ve onun yansımasını, bir “su manzarasında” ortaya koyuyor. Gaston Bachelard’ın “Su ve Düşler” şiirini ve öngörülen çevresel felaketlerle iklim krizini birleştiren, bedenin durgunluğu ve hareketi aracılığıyla fiziksel etkileşimi inceleyen bir yüzleşme sunuyor bu performans.

Manzaranın etrafında bir pencere, bir izdüşümün, yüz yüze olmanın ve bir yolculuğun başlangıcı… Su temasında mutlak bir sadelik ve gerçekçi bir karşılaşma…

