Gezegenimizin hayatta kalma mücadelesi

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Yarım-Dünya: Gezegenimizin Hayatta Kalma Mücadelesi” kitabı ekoloji kategorisinde raflardaki yerini aldı. Edward O. Wilson’un kaleme aldığı kitap, Sami Oğuz tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Tarihte ilk kez, on yıl ilerisini düşünen kişiler arasında, küresel bir oyunun sonunu oynamakta olduğumuz kanısı oluştu. İnsanlığın yarattığı sorunlar hem küresel hem de sürekli artıyor. Aklımızda ekonomik büyüme, dizginlenmemiş tüketim, sağlık ve bireysel mutluluktan başka bir amaç olmadan debelenip duruyoruz. Yüzyılın bu en büyük sorunu ancak ahlaki düşüncede temel bir değişiklik, insan dışındaki canlılara büyük bir bağlılıkla çözülebilir. Türümüzün miras aldığı bu güzel dünyanın biyosferi oluşturmasının 3,8 milyar yıl aldığını asla unutmamalıyız.

İnsanlık küresel biyolojik çeşitlilik hakkında çok daha fazla şey öğrenmedikçe ve bu çeşitliliği korumak için hızla harekete geçmedikçe, Yeryüzündeki yaşamı oluşturan türlerin çoğunu kısa zamanda kaybedecek. Yarım-Dünya önerisi, sorunun önemine uygun, birincil, acil bir çözüm sunuyor: Ancak gezegenin yarısını veya daha fazlasını ihtiyat olarak bir kenara ayırarak, çevrenin yaşayan kısmını kurtarabilir, kendi varlığımızı da sürdürebilmemiz için gereken dengeyi sağlayabiliriz..

Künye Bilgisi:

Yazar: Edward O. Wilson

Fiyat: 26 TL

ISBN: 978-605-7685-32-2

Barkod: 9786057685322

Ürün Sırası: 215

Ana Kategori: Ekoloji

Ebat: 13,5 x 20 cm

Sayfa Sayısı: 236

Kapak Türü: Karton Kapak