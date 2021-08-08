Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Haluk Levent hayranlarına bu kez kendisi için seslendi

Türk müziğinin güçlü yorumcusu ve AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent ilk kez takipçilerinden kendisi için destek istedi.

08 Ağustos 2021 Pazar 18:44
Haluk Levent hayranlarına bu kez kendisi için seslendi


Haluk Levent hayranlarına bu kez kendisi için seslendi


Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı felaketlerde yüz binlerce kişiyi harekete geçiren, en büyük STK organizasyonları arasında yerini alan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, takipçilerine ilk kez kendisi için seslendi.
AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, 28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarının başladığı günden beri yardım toplamaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz gün yangınlara havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıklayan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen sanatçı Haluk Levent, bu kez kendisi için yardım istedi.

"VÜCUDUMA YAYILMADAN TEDAVİSİNİ YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, kollarında ve ayak diz kapaklarında egzama-sedef benzeri bir sorun olduğunu belirterek, durum vücuduna yayılmadan tedavisini yaptırmak istediğini söyledi.

"HAYDİ ŞİMDİ SIRA SİZDE"

Durumun 1 yıldır devam ettiğini ve merhemlerin fayda etmediğini aktaran Levent, takipçilerine "Haydi şimdi sıra sizde. Bulun şu tedaviyi" diye seslendi.

Ünlü sanatçının paylaşımı şu şekilde:

"Şu anda kollarımda ve ayak diz kapaklarımda egzama-sedef benzeri bi şey var. Vücuduma yayılmadan tedavisini yaptırmak istiyorum. Bir türlü olmadı. Bi yerlere gittim merhemler fayda etmedi. Hadi şimdi sıra sizde? Bulun şu tedaviyi. Kaşınıyor yaa. 1 yıldır kaşınıyor mübarek."

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventEgzama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç sanatçının ağaç kökleri arasına adeta can verdi 
Genç sanatçının ağaç kökleri arasına adeta can verdi 
"Selma Gürbüz | Dünya Diye Bir Yer" sergisini sanal turla keşfedin
"Selma Gürbüz | Dünya Diye Bir Yer" sergisini sanal turla keşfedin
Ali Şir Nevai Doğumu'nun 580. yılında anılıyor
Ali Şir Nevai Doğumu'nun 580. yılında anılıyor
Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor
Jolly Joker’in ‘Moduna Göre’ Yaz Konserleri Devam Ediyor
RAP Müziğin Doğuşu ve Yansımaları
RAP Müziğin Doğuşu ve Yansımaları
İBB'den yeni konser serisi | Sahnem İstanbul
İBB'den yeni konser serisi | Sahnem İstanbul
The Loudest Voice Gain'de yayında
The Loudest Voice Gain'de yayında
Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun
Turgay Yıldız Ankara'da vefat etti | Raif Abi Başın Sağolsun
Nuh'un Gemisi Cudi'de
Nuh'un Gemisi Cudi'de
Sergi | Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı
Sergi | Bayramda İstanbul Modern’de sanat zamanı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim