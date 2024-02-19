İBB Etkinlik takvimi | 19 - 25 Aralık tarihleri arasında tüm etkinlikler





İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat, Beral Madra küratörlüğündeki Kimlik Göstergeleri sergisine ev sahipliği yapıyor.



MEDYA SANATI YARIŞMASINA BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

İBB Kültür AŞ, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan yaratma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında devam ediyor. TUCE | Project Istanbul’un desteğiyle düzenlenen ve Türkiye genelinde gençlerin özgün eserleriyle katılabildiği Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması için son başvuru tarihi 26 Şubat 2024!

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, genç sanatçıları kendilerini özgür hissettikleri bir ortamda sanat pratiklerini ve hikâyelerini anlatmaları için teşvik eden İBB Kültür AŞ, resim alanında başlattığı “Gençlere Alan Açık” yarışma serisinin ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor.

Proje sahipliğini Banu Seyhan’ın yaptığı yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek. Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekleri yarışmaya, 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek. Online olarak yapılacak başvurular, 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Başvuru için: https://kultur.istanbul/genclerealanacik/

“KİMLİK GÖSTERGELERİ” SERGİSİ, 17 MART’A UZATILDI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat, Beral Madra küratörlüğündeki Kimlik Göstergeleri sergisine ev sahipliği yapıyor. 25 genç sanatçının eserlerinin yer aldığı sergiyi 17 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Sanatçıların geleneksel resim ve imge üretme tekniklerini kullanarak ürettikleri eserlerden oluşan sergi, günümüzdeki görsel, ilişkisel anlatım ve estetikle hakikat arayışı olarak da değerlendirilen sanat üretimine odaklanıyor.

Sergi, 17 Mart’a kadar Taksim metrosunun -1. katındaki Taksim Sanat‘ta ücretsiz olarak görülebilir.

YURTLARA ŞENLİK İLE SEVİLEN SANATÇILAR İBB YURTLARINDAKİ ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELİYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile gençlerin gelişimine destek olmaya devam ediyor. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve İBB Kültür AŞ’nin organizasyonuyla hayata geçirilen Yurtlara Şenlik programları ile İBB yurtlarında kalan gençler, sevilen sanatçılar ile müzik dolu buluşmalarda bir araya gelecek.

*Gençlerin sosyalleşmeleri ve keyifli zaman geçirmeleri için hazırlanan ücretsiz içerikler sadece etkinliğin düzenlendiği yurdun öğrencilerine açık olacak.

Etkinlik Programı:

19 Şubat Pazartesi, Saat: 20.30 – Filenin Sultanları (Küçükçekmece) Erkek Yurdu | Şenceylik

20 Şubat Salı, Saat: 20.30 – Filenin Sultanları (Küçükçekmece) Kız Yurdu | Paptircem

22 Şubat Perşembe, Saat: 20.30 – Maltepe Kız Yurdu | Birkan Nasuhoğlu

27 Şubat Salı, Saat: 20.30 – Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Yurdu | Nilipek

ART SHOW, 21-25 ŞUBAT’TA GALERİLERİ SANATSEVERLERLE BİR ARAYA GETİRİYOR!

24 çağdaş sanat galerisinin bir araya gelerek organizasyonunu üstlendiği, 20 Şubat 2024’teki ön gösterimle açılacak Art Show: Galeriler Buluşması, İBB Kültür AŞ’nin iletişim desteğiyle, 21-25 Şubat 2024 tarihleri arasında The Ritz-Carlton Residences, Istanbul, B Blok Fulya Girişi’nde gerçekleşiyor.

Çağdaş sanat ortamında önemli bir konumda olan galerilerin Türkiye’den temsilcileri, etkinliğin organizasyonunda iş bölümü yaparak belli roller üstlenmenin yanı sıra bir arada olmanın gücüyle dayanışma odaklı bir sergileme modelini benimsiyor. Sanata değer veren kurum ve markaların desteğiyle gerçekleşecek sergi, dinamik bir program ve konuşma serileriyle de izleyici, sanat profesyonelleri ve kültür sanat aktörleriyle yoğun ve verimli bir diyalog kurmayı hedefliyor. Benzer düşünce ve beklentilerle yola çıkarak, birlikte ve eşitlikçi bir sanat ortamında sergi yapma arzusuyla şekillenen etkinlik, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

MÜZE GAZHANE’DE HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ

19 Şubat 2024, Saat: 19.00

Sağlıklı Beslenme 101

Diyetisyen Gizem Ayabaktı eşliğinde “Günümüzde Değişen Beslenme Şekilleri”ni konuşacağımız söyleşi için 19 Şubat Pazartesi günü Müze Gazhane’de buluşalım!

19 Şubat 2024, Saat: 20.00

Müzede Akustik

Akustik ezgilerinin yankılandığı konser serisi Müze Akustik’e bu hafta Murat Akça konuk oluyor.



20 Şubat 2024, Saat: 19.30



Endüstrimantal MasterClass



Müzikseverler ve müzisyenler için benzersiz bir deneyime hazır mısınız? Endüstrimantal serimiz artık MasterClass seviyesine yükseldi. Bu haftanın konuğu ise Cem Yıldız!

21 Şubat 2024, Saat: 19.00

Hava Kararınca

Mum ışığının aydınlattığı Hava Kararınca sahnesinde bu hafta Böyleyken Böyle müzikseverlerle buluşacak. Öncesinde ise Eda Suluki sahnede olacak.

22 Şubat 2024, Saat: 19.30Otopark alanının multidisipliner bir sahneye dönüştüğü Yerin Altında da perşembe akşamı Sanki Aynısı Direc-t Playing Nirvana sahnede!

25 Şubat 2024, Saat: 18.00

Gülmek Yakışır

Müze Gazhane’nin güldürü serisi Gülmek Yakışır’a bu hafta Leyla Ezgi Dinç konuk oluyor.

MİNİATÜRK ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Birbirinden değerli mimari eserlerin 1/25 oranındaki küçültülmüş hallerine yer vererek ziyaretçilerine mini bir kültür turu atma fırsatı sunan Miniatürk, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Program:

24 Şubat Cumartesi

15.00-15.30 Karagöz – Hacivat Gölge Oyunu

15.30-16.00 Zumba Kids

16.00-16.30 Çocuklarla Drama

16.30-17.30 Eldivenden Kukla Yapımı Atölyesi

25 Şubat Pazar

15.00-15.30 Bilim Gösterisi

15.30-16.00 İllüzyon Show

16.00-16.30 Çocuk Şarkıları Konseri

16.30-17.30 Robot Tasarım Atölyesi

PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

Zumbadan pilatese, dramadan renkli atölyelere uzanan bir program Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde çocukları bekliyor.

Program:

24 Şubat Cumartesi

13.00 – 13.30 Zumba Kids

13.30 – 14.00 Balon Katlama Sanatı

14.00 – 15.00 Kendi Kolyeni Kendin Yap Atölyesi

25 Şubat Pazar

13.00 – 13.30 Pilates Kids

13.30 – 14.00 Çocukla Drama

14.00 – 15.00 Slime Atölyesi